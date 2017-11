Sporene viser, at der er trykket vand fra AG Lager & Transport over på marken hos Viggo Jensen, som dermed har vanskeliggjort hans korndyrkning. PRIVATFOTO

Kommune får næse i miljøsag

Hillerød - 15. november 2017 kl. 17:19 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planklagenævnet har talt: Hillerød Kommune burde ikke have givet virksomheden AG Lager & Transport på Frederiksværksgade 197 lov til at etablere jordvold og regulere terræn. Det betyder, at sagen skal sendes tilbage til fornyet behandling i byrådet. Den kan ikke ankes, og der skal laves en ny lokalplan. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Et mindretal i byrådet med blandt andre Ole Stark (V) og Tue Tortzen (EL), formand for miljø- og teknikudvalget, har hele tiden kæmpet imod at give den tilladelse til virksomheden, som et flertal i byrådet sagde ja til i november 2016.

Jordpåfyldningen hos AG Lager & Transport har siden skubbet det underliggende vand over til naboen og har vanskeliggjort korndyrkning på hans mark. Det overordnede ansvar lander hos borgmesteren, og Dorte Meldgaard (K) påpeger, at udfordringen i miljøsager ligger i, at kommunen skal kunne påvise, at der foregår noget ulovligt. Og det er meget svært.

- Vi stemmer, som vi gør, på det pågældende tidspunkt, fordi vi føler os fuldt oplyst om sagen, sådan som AG Lager & Transport har redegjort for. Jeg kan også sige, at vi rent faktisk kører ud og ser på de her ting, når vi bliver gjort opmærksomme på det, men miljøafdelingen er rigtig nok presset, og det er også derfor, at vi fra 2018 har bevilget en ekstra medarbejder til området, siger Dorte Meldgaard.