Kommunalvalg skudt i gang med debat på Posen

Hillerød - 28. august 2021 kl. 01:51 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Vejrguderne var ikke ligefrem med arrangørerne, da Hillerød Slotssø Byfest fredag eftermiddag blev skudt i gang. Regnen silede ned, men alligevel var mange mødt frem til et af de første punkter på programmet, nemlig politisk debat mellem spidskandidaterne til kommunalvalget. På grund af vejret var arrangementet flyttet fra Torvet til Posen, hvor elektronikken kunne stå i tørvejr, og bænkene var godt fyldt op af folk i regnslag og med favestrålende paraplyer.

Det var første gang, at spidskandidaterne Elisabeth Stieper Tofte (Liberal Alliance), Lars Elbrandt (SF), Lars Ole Skovgaard Larsen (DF), Kirsten Jensen (S), Peter Ingemann Bentsen (K), Morten Bille (Nye Borgerlige), Klaus Markussen (V), Christina Thorholm (Radikale Venstre) og Tue Tortzen (Enhedslisten) tørnede sammen i dette års valgkamp.

Områderedaktør på Frederiksborg Amts Avis, Janne Mulvad, og redaktør på Hillerød Posten, Martin Warming styrede slagets gang og lagde ud med at give hver kandidat et minut til at præsentere sig selv. Herefter var det tid til læserspørgsmål, der især fordelte sig i tre emner: trafik, parkering og byggeboom. Der var dog også andre spørgsmål, som f.eks. hvornår en planlagt omfartsvej om Nr. Herlev fra 1976 bliver en realitet, bedre forhold for borgere i psykiatrien og flere uddannede pædagoger i daginstitutionerne.

Den første længere debat gik på manglen på plejehjemspladser.

Christina Thorholm, der er formand for Omsorgs- og Livskraftudvalget, fortalte, at kommunen det sidste halve år har overholdt Serviceloven, der sætter et loft over ventetiden til en plejehjemsplads på 60 dage.

- Vi skal have udbygget plehjemskapaciteten. Vi har i første omgang et projekt i gang i Favrholm med Generationernes Kvarter, hvor vi arbejder med 72 pladser, og der er et forslag om udvidelse af Lions Park med 40 pladser. Der er også stor efterspørgsel på seniorbofællesskaber, sagde hun.

Ifølge Konservative bør man tænke i nye baner:

- Der er en masse i gang, men selvom vi har gode intentioner, kan det være svært at realisere. Vi mener, at vi bør tænke lidt alternativt og få andre aktører ind på markedet til f.eks. at lave friplejehjem. Der er masser af institutioner, der gerne vil lave friplejehjem i Hillerød. Vi har ikke noget imod at det koster en lille smule ekstra, sagde Peter Ingemann Bentsen.

Klaus Markussen (V) er enig.

- For os er friplejehjem en del af løsningen, også i forhold til vores i forvejen pressede anlægsbudget, sagde han.

Også Nye Borgerlige er tilhængere af offentlige-private partnerskaber, for der er behov for at tænke nyt og finde på nye løsninger, mente Morten Bille.

Men det er SF imod.

- Det er meget positivt, at vi alle er enige om, at der skal bygges mere. Ideologisk er jeg imod at bygge friplejehjem. Det er vigtigt, at pengene bliver i ældreområdet og ikke går til friplejehjem, hvor der er profit inde over. Kommunen bør understøtte at lave flere seniorfællesskaber, og vi vil foreslå, at der oprettes et sekretariat i kommunen, så ældre kan få hjælp og støtte i processen, sagde Lars Elbrandt.

Kirsten Jensen er umiddelbart positivt stemt over for et sekretariat.

- Jeg er enig med Lars i, at det vil være en god ide, at vi som kommune kan støtte, at mennesker vil samles, sagde Kirsten Jensen.

Liberal Alliance er dog mere tøvende.

- Det må kunne håndteres inden for de processer, der er. Vi ender med, at det bliver for bureaukratisk, sagde Elisabeth Stieper Tofte.

De ringeste veje i landet Veje og vedligeholdelse blev selvfølgelig også rundet ved eftermiddagens debat.

»Hvorfor er Hillerøds borgere overladt til en dagligdag med de ringeste veje i hele Danmark?«, lød et spørgsmål.

Alle politikerne var enige om, at der skal gøres mere, men at pengene er små.

- Vi bliver flere borgere, og vi har afsat flere penge men ikke nok. Det skal være bedre, og en af løsningerne er ifølge Venstre en infrastrukturpulje. Når vi sælger jord, bliver der sat penge af til at forbedre veje. Det er vi ikke helt kommet i mål med, men vi ser på det, når der er budgetopfølgning, men der er behov for flere penge til vejene, sagde Klaus Markussen, inden Lars Ole Skovgaard Larsen fik ordet:

- Jeg er helt enig i, at vejnettet ikke er vedligeholdt, og hvis vi ikke vedligeholder, så stiger det eksplosivt. Vi er bagud på asfalt i forhold til vedligehold. Vi har sat flere penge af ja, men vi mangler for de foregående år. På et tidspunkt har vi et efterslæb på vedligeholdelse af veje og bygninger, men det er svært, sagde han.

Tue Tortzen har i mange år gjort opmærksom på problemerne med manglende vejvedligehold.

- Vi skal bruge syv millioner kroner om året i direkte drift for at opretholde standarden. Hvis vi bruger mindre, så er det klart, at der bliver flere huller. Jeg har talt for døven øre i en årrække, og det er ikke kun på vejene men også med vores bygningsmasse. Vi er en halv milliard kroner bagud. Vi skubber en regning foran os, og det, mener jeg, er uansvarligt, sagde Tue Tortzen, der fik opbakning fra Morten Bille.

- Det forslår som en vis herre i helvede. men det er en politisk prioritering, og det er altid nemmere at igangsætte noget nyt end at tage de nødvendige investeringer i veje og kloakker, sagde Morten Bille.

Visioner for hospitalet Politikerne var også enige om, at kommunen skal tage en dialog med Region Hovedstaden om, hvad der skal ske med bygningerne, som hospitalet på Dyrehavevej ligger i, når hospitalet lukker. Det er nemlig regionen, der ejer bygningerne, men politikerne har allerede ideer til, hvad der kan være, når hospitalet rykker til Overdrevsvejen. Det kunne f.eks. være sundhed, forskning, uddannelser, boliger og små erhverv.

Christina Thorholm fortalte, at Frederiksberg Kommune har købt en del af Frederiksberg Hospital. Peter Ingemann Bentsen mener, at der bør nedsættes en tænketank for at få struktureret de gode ideer.

Skal bilerne ud eller ind? Parkering er ikke til at komme udenom i valgkampen, hvis man skal tro spørgsmålene fra læserne.

Tue Tortzen mener, at parkeringspladsen ved Teglgårdssøen bør udvides, ligesom der bør laves en tilsvarende parkeringsplads i det vestlige Hillerød, hvor der er mulighed for at spadserer til centrum.

For SF er det vigtigt at undgå at få de mange biler ind til byen.

- Vi skal tænke grønne transportmidler og cykelstier. Når vi taler miljø, så skal vi også bevæge os lidt for at komme derhen, det er også godt for sundheden, sagde Lars Elbrandt.

Klaus Markussen er uenig.

- Jeg synes det er naivt at sige, at vi skal undgå bilerne De kommer, og de er her. Målet er ikke flere parkeringspladser. Målet er en velfungerende by, og der skal man kunne parkere, sagde han.

Vigtigt klub- og fritidsliv Aftenens sidste spørgsmål kom fra en pædagog, der ville vide, om partierne vil gøre noget for at forbedre klub- og fritidstilbud til børn.

Politikerne erkendte, at der er blevet sparet på området, og det er et problem.

- Jeg er bekymret for, om der er ressourcer nok til de børn, der har brug for fritidstilbud. Det er ærgerligt, hvis børnene går hjem i stedet for at være en del af fællesskaberne på skolen. Hvis det bliver en realitet med kortere skoledage, så bliver fritidstilbud virkelig vigtigt, sagde Kirsten Jensen, inden Christina Thorholm fik det sidste ord:

- Frirum og fællesskab betyder rigtig meget. Vi har reduceret normeringerne, og vi har en opgave i at prioritere området, sagde hun.