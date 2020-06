Kommunalt ansatte får 100 kroner som tak for af corona-indsats

Se billedserie I børnehaverne har der blandt andet være ekstra travlt med at vaske hænder.

Hillerød - 27. juni 2020 kl. 05:56 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådet i Hillerød Kommune har besluttet at sende kommunens ansatte en særlig tak for indsatsen.

Det bliver ikke i form af en uges ekstra ferie, som det blev foreslået af en spørger på byrådsmødet i april, men i stedet en blomst og en check til alle arbejdspladser med et beløb, der svarer til cirka 100 kroner pr medarbejder. Pengene skal bruges på et kollegialt arrangement som kage, frokost eller tilskud til en middag.

Det koster i alt 440.000 kroner, som bliver taget fra kommunekassen.

- Forslaget er noget, jeg har talt med direktionen om, fordi der er mange rundt omkring, der har måttet arbejde under andre vilkår, end de har været vant, til siger borgmester Kirsten Jensen (S), og nævner blandt andet de lukkede skoler og børnehaver, der har fået helt nye rutiner og de fortravlede rengøringsmedarbejdere.

- Hvad gør man så, når man i så mange uger har været i en ekstraordinær situation. Derfor fandt vi på, at man skulle lave en lille symbolsk påskønnelse. Vi har løseligt sat et beløb, men det bliver op til den enkelte arbejdsplads, præcis hvad det bliver brugt på, forklarer hun.

At en symbolsk påskønnelse og et tak for indsatsen var på sin plads kunne hele byrådet blive enige om, men at bevillige knap en halv million til blomster og checks, det faldt både Konservative, Nye Borgerlige og Radikale for brystet. De stemte imod.

- Vi synes ikke, det er rimeligt at bevillige ekstra penge ud af kommunekassen, der i forvejen er hårdt presset. Det bør en god ledelse godt kunne finde ud af at gøre indenfor den eksisterende økonomi, siger Jørgen Suhr (R).

Morten Bille (D), stedfortræder for Mette Thiesen, er på linje.

- Det er et eksempel på, hvordan man nogle gange forsøger at topstyre. Det her skal komme fra lederne lokalt i stedet for fra borgmesteren eller endnu værre kommunaldirektøren. Det skal ikke dikteres fra byrådet. Jeg har en klar forventning om, at man hver dag værdsætter sine medarbejdere og honorerer dem, der har ydet en ekstra indsats. Der kunne jo i princippet også være én, der ikke har gået en ekstra mil. Vi skal ikke behandle alle mennesker ens, men anerkende dem, der har gjort en indsats, og det kan ikke være borgmesterkontoret, der er de bedste til at vurdere det, siger Morten Bille.

Han fremhæver desuden, at mange offentligt ansatte har været hjemsendt med løn i modsætning til en del privatansatte og selvstændige. Han mener desuden, det vil blive dyrt at administrere og afsende de tiltænkte påskønnelser.

Borgmester Kirsten Jensen ser dog ikke den store idé i at sende en symbolsk, verbal påskønnelse uden at, der følger nogen penge med.

- Det her er byrådets anerkendelse af samtlige medarbejdere i kommunen. Hvis man vil gøre det, men så beder dem om at gøre det indenfor deres budget, så er det ikke en helt almindelig måde at give en gave på, siger borgmesteren og uddyber:

- Jeg synes, det er almindeligt, at når man gør noget ekstraordinært, så får man også en påskønnelse.