Det har haft store konsekvenser for familien, at deres personfølsomme oplysninger blev lækket af Hillerød Kommune. Foto: Allan Nørregaard

Kommunal brøler har kostet familie dyrt

Det har haft store personlige konsekvenser for et ægtepar, at Hillerød Kommune tidligere i år udleverede parrets personlige oplysninger til mandens ekskone i forbindelse med en aktindsigt. Det fortæller ægteparret, der ønsker at være anonyme af hensyn til den sag, parret lige nu fører mod Hillerød Kommune. Parret har nemlig stævnet kommunen og krævet 160.000 kroner i tortgodtgørelse, efter kommunen uberettiget udleverede oplysninger om parrets økonomi og helbred til mandens tidligere ægtefælle, som han har to børn med.

