Region Hovedstaden har netop givet TSF gravetilladelse til en ny grusgrav i Nejede. Men den skal trækkes tilbage, lyder det fra flere politikere i Hillerød. Foto: Allan Nørregaard

Kommende borgmester vil standse grusgrav

Hillerød - 06. december 2017 kl. 05:51 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Kommune skal lægge maksimalt pres på regionen for at trække tilladelsen til ny grusgrav i Hillerød tilbage.

Sådan lyder det fra Kirsten Jensen (S), som om få uger indtræder som ny borgmester i Hillerød Kommune. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. I et brev til nuværende borgmester Dorte Meldgaard skriver hun, at Hillerød Kommune skal gå til Region Hovedstaden og bede om, at gravetilladelsen til Tulstrup Sten & Grus' nye grusgrav på Nejedevej trækkes tilbage. Og at der skal lægges maksimalt pres på i sagen.

Hun opfordrer i sit brev Dorte Meldgaard til at rette henvendelse til regionen og fortælle, at påbud ikke efterleves af Tulstrup Sten & Grus (TSG), og at det vil være urealistisk, at TSG overholder de regler, indvindingstilladelsen bygger på, og at regionen derfor bør trække gravetilladelsen tilbage.

- Jeg håber, at der er et flertal for, at vi kontakter regionen på kommunens vegne, siger Kirsten Jensen.

Fra Venstre er der opbakning til Socialdemokratiet.

- Vi er fuldstændig enige med Socialdemokraterne. Vi synes ikke, man skal belønne folk som ikke opfører sig som de skal. Vi er ikke tilfredse med den måde, det kører på derude, siger Dan Riise (V), som også er klar til at lægge pres på regionen.

- Jeg synes regionen skal høre efter, når vi siger, at den del af det kommunale tilsyn ikke fungerer. Vi kan ikke give tilladelse til en virksomhed, som ikke overholder retningslinjerne på miljøområdet, siger han.

Tilbage i maj 2017 var der ellers grønt lys fra Hillerød Kommune til at give gravetilladelsen. Kommunen blev hørt af regionen, og havde i sit høringssvar kun enkelte redaktionelle bemærkninger, som der står i referatet fra miljø- og teknikudvalgets møde den 3. maj, hvor udvalget blev orienteret om kommunens svar.

Nu ærgrer Dan Riise (V) sig over det høringssvar.

- Der har vi siddet og sovet. Problemet var der jo også der. Men vi havde nok allesammen et indtryk af, at TSG ville rette ind i forhold til det, vi havde bedt dem om. Så vi havde ingen problemer med, at de ville udvide gravningen. Men det er vi blevet klogere på efterfølgende, siger han.

Frederiksborg Amts Avis forsøgte tirsdag at få en kommentar fra SCT Transport, men det lykkedes ikke at træffe virksomhedens ledelse.