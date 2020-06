Kom til borgermøde hjemme fra sofaen

Borgermøde om lokalplanen for Dyremosegård i Skævinge bliver afholdt i næste uge, men kun online. Foto: Rudi Dalsgaard

Hillerød - 04. juni 2020 kl. 15:49 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgermøder har som så meget andet været lukket ned i disse Coronatider. Nu inviterer Hillerød Kommune til et par digitale møder. Det eneste, det kræver, er en computer og en internetforbindelse.

Det første finder sted onsdag den 10. juni klokken 19-20.30 og kan altså følges og kommenteres hjemme fra køkkenbordet eller sofaen. Mødet handler om lokalplanen for Dyremosegård i Skævinge.

Hillerød Kommune skriver, at baggrunden for at udarbejde denne lokalplan er et ønske om flere boliger i Skævinge med henblik på at styrke lokalområdet. Det er endvidere et mål at skabe et varieret boligområde med en stærk grøn struktur, mulighed for individualitet i byggestil og nem adgang til grønne fællesarealer.

Lokalplanen skal sikre det planmæssige grundlag for etablering af et nyt boligområde med en blanding af parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Den skal anvise vejforsyning til boligområdet fra Borupvej og give mulighed for at etablere et regnvandsteknisk anlæg. Lokalplanen skal ligeledes give mulighed for etablering af et rekreativt område og for etablering af en støjvold mod Borupvej.

Høringsfristen er forlænget til den 17.juni.

Allerede dagen efter torsdag den 11. juni er der møde igen - denne gang fra 17-18.30 om lokalplan for Slangerupgade 56 A-B.

Lokalplanens formål er ifølge kommunen at muliggøre to udvalgsvarebutikker med et samlet butiksareal på op til 3.800 m². Minimum butiksstørrelse fastsættes i overensstemmelse med kommuneplanen til 800 m2.

Projektet planlægges opført i maks. to etager i op til 10 meters højde. Området indrettes med to adgangsveje for kundetrafik og varelevering, hvormed der kan sikres en trafiksikker og hensigtsmæssig afvikling af trafik og varelevering. Den ene vejadgang etableres fra Slangerupgade mod øst med både ind- og udkørsel, den anden vejadgang etableres fra matriklen nord for området alene med mulighed for indkørsel.

Det er første gang, at Hillerød Kommune afholder borgermøde på virtuel vis.

- På de digitale borgermøder vil der være oplægsholdere, som man kan se og høre på sin computer. Det vil være muligt at stille skriftlige spørgsmål. Vi har holdt en generalprøve, og jeg er meget fortrøstningsfuld og tror, vi kan få nogle rigtig gode, men også anderledes møder. Det er et rigtig godt supplement til almindelige fysiske borgermøder. Jeg tror også, vi vil se, at de digitale møder giver flere mennesker mulighed for at deltage, fordi man kan gøre det hjemmefra, så jeg glæder mig til vi får det afprøvet i virkeligheden i næste uge, siger formanden for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget Dan Riise.

Møderne afholdes gennem Microsoft Team Live Event. For at deltage skal man følge et link, som ligger på Hillerød Kommunes hjemmeside direkte til de enkelte møder.