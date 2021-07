Se billedserie Hospitalet i Hillerød kan ses mere og mere fra afstand, efterhånden som byggeriet skyder opad. Pressefoto: Nyt Hospital Nordsjælland

Kom til åbent hus på sygehus-byggepladsen

Det nye hospital i Hillerød skyder opad - og til september kan man besøge byggepladsen

Hillerød - 17. juli 2021

Byggeriet af Hillerøds nye hospital vokser i disse uger op over grundplan i Favrholm - og nu bliver der mulighed for at komme tæt på byggeriet.

Søndag den 5. september er der nemlig åbent hus på byggepladsen i Favrholm, skriver Nyt Hospital Nordsjælland i deres nyhedsbrev.

De henviser til, at man til august kan læse mere om arrangementet på hjemmesiden https://vibyggerforlivet.dk/aabent-hospital-2021.

Der vil være et begrænset antal pladser, så tilmelding bliver nødvendig, skriver hospitalet.

Fundament er støbt Ifølge nyhedsbrevet er hospitalets enorme betonfundament nu etableret og arbejdet med at opsætte forskalling og støbe vægge er godt i gang.

"Forskalling foregår ved, at man bygger en stålkonstruktion op omkring stålarmeringen, og hælder den flydende beton nedover. Når betonen er størknet, tages forskallingen ned og afslører den nye mur," skriver hospitalet som kalder byggepladsen "en myldrende mini-by i de flotte naturomgivelser":

"Fremskridtene i byggeriet vil snart være synlige fra området omkring byggepladsen, efterhånden som byggeriet vil bevæge sig helt op i 3. sals højde. Det handler i første omgang om at bygge et "råhus", og denne proces adskiller sig faktisk ikke synderligt fra alle mulige andre byggerier. Dog er selve omfanget af støbearbejde i en liga for sig," står deri nyhedsbrevet.

Adgangsvejen på byggepladsen bliver i de tørre sommermåneder vandet regelmæssigt for at undgå, at alt for meget byggestøv vil genere de omkringliggende naboejendomme.

Rundt om byggegrunden er parkeringspladser netop nu ved at blive planeret og asfalteret.

Har sparet millioner Selv om byggeriet af det nye hospital følger tidsplanen, har byggeriet været ramt af økonomiske udfordringer. Det er især på grund af de meget høje priser i byggebranchen i dag, at byggeriet nu står over for en budgetudfordring på cirka 650-800 millioner kroner, hvilket svarer til cirka 14-17 procent af det samlede budget. Sundhedsministeriet har nikket til, at den samlede ramme for byggeriets budget øges, så byggeriet kan gøres færdigt uden yderligere besparelser.

Besparelserne er fundet både på selve byggeriet, IT og udstyr og inden for det sundhedsfaglige. For eksempel bliver facaderne ikke beklædt med cedertræ, men med det billigere thermowood, og flere steder erstattes trægulve med linoleumsgulve.

Rundt om byggepladsen er der etableret et 2.500 meter langt paddehegn, som skal holde padder inde på de beskyttede områder.

