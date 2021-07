Bordtennis Danmark og Hillerød GI Bordtennis inviterer onsdag til OL-forberedelsesturneringen 'Ready for Tokyo' i Royal Stage. Her kan man blandt andet opleve Jonathan Groth i kamp. Pressefoto

Kom og se kampene: OL-deltagere samles i Royal Stage

Seks bordtennisspillere fra verdenstoppen samles 14. juli i Royal Stage for at finetune kampformen inden OL i bordtennis i Tokyo.

"Vi forsøger med denne turnering at få lidt OL-atmosfære og kamptræning, inden spillerne tager til Tokyo. Dette er et godt afbræk efter mange timer i træningslokalet, og kampene spilles på det officielle OL-bord og med den officielle OL-bold. Alle spillerne går efter at vinde, og vi håber at så mange tilskuere som muligt vil være med til at sende Jonathan Groth og de tre andre OL-deltagere godt af sted," udtaler landstræner Linus Mernsten i en pressemeddelelse.

"Vi har tidligere lavet samme set up for Bordtennis Danmark som optakt til OL i Rio og VM i Budapest. Der er altid rigtig god stemning, når tilskuerne får lov til at være tæt på verdensstjernerne. Trods Corona vil der være mulighed for gratis at komme og se god bordtennis live. Kom gerne i god tid, hvis du vil være sikker på en af de 200 pladser. Alle seks spillere spiller på verdensklasseniveau, så der bliver underholdende bordtennis hele dagen. Personligt glæder jeg mig til at se, om USAs Kanak Jha kan være spilleren, der kan booste bordtennispopulariteten i USA efter OL".