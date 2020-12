Se billedserie Falck har åbnet et testcenter på Milnersvej i Hillerød. Uden tidsbestilling og med hurtigt testsvar viste det sig populært fra morgenstunden torsdag. Foto: Allan Nørregaard

Kom med indenfor: Lang kø til hurtigt testcenter på åbningsdagen

Hillerød - 17. december 2020 kl. 11:36 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

De udfoldede paraplyer smyger sig fra parkeringspladsen ved Royal Stage i Hillerød, rundt om den gabende tomme arena, videre langs FrederiksborgCentret under gavlmalerierne, om hjørnet og forsvinder endelig ved den overdækkede indgang til Faxe Kondi Hallen. Det er den, de hundrede mennesker i køen torsdag morgen venter på at komme ind i.

Mellem væggenes perforerede, gule mursten har Falck etableret et testcenter, hvor de poder for smitte med Covid-19. Med så godt som nul ledige tider i Testcenter Danmarks vanlige pavilloner bare en coronafri spytklat derfra er den nye mulighed populær. Folk er her, fordi de frygter at være smittet eller for at sikre sig, de ikke smitter andre op til jul. Og med et testsvar efter bare 15 minutter kan man få den vished, inden man tager på arbejde.

Anni Nielsen på 59 hører til den sidste gruppe. Hun arbejder på kontor i en bank, men arbejder hjemme fra torsdag. Dermed kan hun isolere sig nogenlunde, og en negativ test nu vil give hende tryghed i, at hun ikke bærer en smitte videre til andre.

- Jeg ville testes inden jul. Det her er en rigtig fin mulighed, hvis man kan bruge det til noget. Hvis det viser sig, at jeg er positiv, så har jeg i hvert fald fået svar, og er jeg negativ, må jeg håbe på det bedste, siger hun.

Hun henviser til, at de antigentest Falck benytter er mere usikre, end myndighedernes PCR-test. Der er højere risiko for at få et falsk negativt testsvar, men hvor meget ved ingen. Statens Serum Institut har henvist til et fransk studie, der viste at testen havde en følsomhed på bare 60 procent. Falck selv fremhæver producenternes vurdering af, at testen har en sensitivitet på 93-98 procent. Andre eksperter peger på andre studier, der ligger sig imellem de to tal.

Niver og kradser Nyt for de fleste er også testmetoden, hvor podepinden ikke skal ind og skrabe i svælget, men i stedet skal langt op i næsen. I hallen høres indimellem udbrud som »det kilder!«, og ikke få kommer ud af det inddæmmede testområde med rødsprængte øjne.

- Det var sygt ubehageligt, siger 17-årige Victoria Ochwat fra Hillerød, der kunne se vatpinden forsvinde længere og længere op i næseboret.

- Det føles som en nål, der ridser og det niver. Jeg føler, den har været helt nede i halsen, siger hun.

Smerten er dog hurtigt væk igen, og Victoria Ochwat må indtage en plads på et af de sort/gule krydser, der er lavet med minestrimmel mellem halgulvets andre kulørte optegninger, mens hun venter på svaret.

Her har Anni Nielsen stået i et kvarter, og hendes svar er klar. Hendes øjne finder hurtigt, den besked, hun havde håbet på. Hun er negativ. Afklaring.

- Det er jeg glad for. Nu kan jeg rolig tage til juleaften, siger hun.

Kan tilkalde flere Det er førstedagen for Falcks testcenter i Hillerød, og umiddelbart lader det meste til at køre som planlagt. Folk kommer ind, viser sundhedskortet frem, bliver podet og stiller sig på et kryds. Hurtigt er der ikke mange ledige krydser tilbage, og det må betyde at selve podningen foregår hurtigt og effektivt. Svaret kommer efter 15 minutter, så den del af processen kan ikke speedes op. Falck kan til gengæld vælge at indkalde mere personale, hvis de vurderer, at køerne er overordentligt lange. Det vil de formentlig tidligst gøre på mandag, når de har dannet sig et overblik over de første to dage.

Udenfor er menneskemængden fortsat stor, også større end Falck måske havde forventet. Men morgenen er også typisk et af de mest travle tidspunkter. Falck forventer, at de dagligt kan foretage cirka 1.000 test i Hillerød. Centret er åbent i hverdage kl. 9-20. I weekenden kl. 10-19.

Der er anderledes åbningstider i helligdagene og nytårsaftensdag.