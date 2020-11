Hvornår tændes lysene i det store juletræ på Torvet? Kom med dit bud og deltag i konkurrencen om gavekort til Hillerød Shopping. Arkivfoto

Kom med dit bud: Hvornår bliver juletræet på Torvet tændt?

Juletræsfesten på Torvet er aflyst i år, men der kommer selvfølgelig stadig lys i det store juletræ - spørgsmålet er bare hvornår?

Hillerød - 16. november 2020 kl. 17:00 Af Helene Holm Stolle Kontakt redaktionen

Selvom julen er traditionernes fest, er der alligevel en del traditioner, som ændres i år. Coronaens indtog har nemlig vendt op og ned på alt her i 2020 - også den ellers så stort anlagte Christmas Night, hvor juletræet på Torvet plejer at blive tændt den sidste fredag i november på Black Friday.

'Rør blot ikke ved min gamle jul', synges der i en af de dejlige, gamle julesange. Men lige præcis i år bliver der rørt ved julens traditioner. I hvert fald når det gælder juletræstændingen på Torvet.

"Vi er blevet nødt til at ændre alle planerne for Christmas Night og juletræstændingen på grund af forsamlingsforbuddet. Det er rigtig ærgerligt, for det er noget helt særligt, når Torvet fyldes af forventningsfulde børn og voksne for at se, det store juletræ blive tændt. Men vi har heldigvis fundet på en alternativ måde at gøre det på," fortæller Erik Helmer Pedersen, der er direktør for Hillerød ByForum og C4.

Hvem gætter rigtigt? I år bliver det sådan, at ingen ved, hvornår juletræet tændes. Kun julenisserne og Hillerød ByForum kender nemlig den præcise dato og klokkeslæt.

"Det bliver en overraskelse, hvornår juletræet og byens julebelysning tændes. Men alle juleglade børn og voksne får mulighed for at komme med et bud på, hvornår træet tændes! Jeg har nemlig hørt, at der bliver lavet en konkurrence på Hillerød.nu, hvor man kan prøve at gætte, hvornår lyset tændes, og der bliver jul i Hillerød," fortæller Erik Helmer Pedersen og afslører dog, at lysene på træet bliver tændt en af dagene i uge 48. I samme anledning vil borgmesteren sammen med nisser fra Den Levende Julekalender lave en julehilsen på video, der også vil kunne ses på Hillerød.nu.

Blandt de, der kommer tættest på tidspunktet for, hvornår juletræet tændes, trækkes der lod om fem Hillerød Shopping Gavekort à 200 kroner.

Julemøllen kommer op Mens traditionen med juletræstændingen i år får en ny drejning, holdes traditionen med den gamle julemølle på Torvet i hævd.

"Det er en stor glæde, at vi nu for 10. år i træk får sat den gamle julemølle op på Torvet. Det er som altid Julemøllelauget, der sørger for det," fortæller Erik Helmer Pedersen og forklarer, at den nu 86 år gamle mølle har stor betydning for Hillerødborgerne.

"Alle har på en eller anden måde en historie med julemøllen," siger han.

