Kom med dit bud: Hvem fortjener kulturprisen?

Hillerød Kulturpris skal snart igen uddeles, og alle kan være med til at bestemme, hvem der skal have den.

Man kan for eksempel indstille en person, forening eller organisation, der har gjort en særlig indsats til gavn for kulturlivet i Hillerød Kommune, har holdt et særligt arrangement eller skabt en stor kulturoplevelse, er et spirende talent eller har en projektidé på vej.