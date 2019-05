Se billedserie De gamle fysikinstrumenter var åbne, så man kunne se, hvordan teknikken virkede. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Kom i lære på Bymuseet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kom i lære på Bymuseet

Hillerød - 02. maj 2019 kl. 14:03 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På første sal på Hillerød Bymuseum ligger Tidens Gade, et hyggeligt brostensbelagt strøg med købmand, frisør, skolestue, malerværksted, børneasyl og nu også Weitzmanns Etablissements værksted.

I 1868 grundlagde Christian Weitzmann et værksted i Hillerød med produktion af fysikinstrumenter til undervisning, og nu fortælles historien om værkstedet og fysikinstrumenterne i Tidens Gade.

- Hvis man skulle følge med i den industrielle revolution, skulle de unge lære noget om fysik, fortæller historiker Ingeborg Philipsen om baggrunden for etableringen af værkstedet. Hun er ansat i Museum Nordsjællands skoletjeneste og står bag udstillingen om Weitzmanns værksted.

Frem til 1920'erne blev der produceret undervisningsinstrumenter i Hillerød, og museet har samlet masser af eksempler på Weitzmanns instrumenter, som nu står klar til at blive afprøvet og nærstuderet.

- Vi er i gang med at lave hele Tidens Gade lidt om, så børnene kan opleve tingene mere sanseligt. Nogen ting skal man være forsigtig ved, men man må røre ved de fleste ting, fortæller Ingeborg Philipsen.

For at opbygge samlingen af instrumenter skrev hun blandt andet til en lang række skoler, og hun har især fået meget fra Sigerslevøster Skole.

- Der var en lærer der skrev, at hun havde gået og passet på de gamle ting, som var ved at blive smidt ud. Så hun var rigtig glad for, at jeg kunne bruge det, siger Ingeborg Philipsen.

Og det kunne hun - det viste sig, at mange af de gamle sager var fra Weitzmanns værksted. Det lille lokale er nu spækket med gamle fysikinstrumenter, som elektricermaskinen, et galvanometer og et telurium, som er en model af jorden, med månen, og et stearinlys man kan tænde, som viser hvordan solens stråler rammer jorden og månen, mens elementerne roterer om sig selv og hinanden.

Instrumenter, som blev brugt i fysikundervisningen langt op i 1960'erne.

- I dag er det lukkede kasser, man bruger, for eksempel måleinstrumenter. Men de gamle er åbne, og du kan se, hvordan teknikken fungerer, siger Ingeborg Philipsen.

Idéen i udstillingen er, at børnene skal i lære som finmekanikere, som dem, der arbejdede på Weitzmanns værksted. Børnene får en de lærlingekontrakt med opgaver, de skal løse, og svendeprøven skal udføres i Tekno, det populære legetøj fra 50'erne, som man kunne bruge til at bygge biler, kraner og maskiner - datidens lego.

- Det er ikke fysikundervisning - heller ikke historieundervisning. Det skal være sådan, at man intuitivt får lyst til at røre ved det. Det er et lille sted, det er jo ikke ligesom Experimentarium med masser af plads. Men det giver også en ro, og det er intimt, og for nogen kan det være en indgang til at blive interesseret i fysik, fordi det er konkret, siger Ingeborg Philipsen.

På den måde bliver historien konkret i Weitzmanns værksted, ligesom den er blevet gjort konkret og noget, man kan røre ved, i resten af Tidens Gade.

- Det er et fantastisk udgangspunkt, vi har. Vi vil gerne vise børnene, at der er en fortid før den nutid, de lever i nu. Jeg taler meget med børnene om før og nu - hvad er forskellen på det her, og det, I har derhjemme. I stedet for dokumenter, er det ting, genstande, der fortæller historien, siger Ingeborg Philipsen.