Den nedlagte børnehave på Smedievej blev senest brugt som flygtningeboliger. Som en del af budgetaftalen blev der afsat penge til at ombygge bygningerne til børnehave igen.Foto: Allan Nørregaard

Kollektiv straf koster 10,8 millioner kroner

Hillerød - 08. oktober 2021 kl. 17:08 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Et flertal i byrådet forventes på onsdag på et ekstraordinært byrådsmøde at stemme for at udskyde ombygningen af børnehaven på Smedievej fra 2022 til 2023.

Det skyldes, at alle landets kommuner af Kommunernes Landsforening (KL) er blevet pålagt at spare 0,4 procent af deres samlede service- og anlægsudgifter for at leve op til årets økonomiaftale mellem KL og regeringen.

For selv Hillerød Kommune har overholdt sin del af økonomiaftalen, er der andre kommuner, der ikke har kunnet overholde rammerne, og dermed straffes alle kommuner kollektivt. For Hillerød Kommune betyder de 0,4 procent, at der skal findes 10,4 millioner i 2022.

- Vi vil gerne være med til at opretholde det kollektive budget for 2022, så under skrigende protester bidrager vi. Men jeg synes det er svært at finde de ekstra penge, når vi nu har holdt os på måtten, siger borgmester Kirsten Jensen (S).

Der er i det budgetforlig, som i sidste uge blev vedtaget af alle partier på nær Nye Borgerlige, afsat 11,3 millioner kroner til at ombygge børnehaven på Smedievej, der senest har været brugt som flygtningeboliger, til børnehave igen.

Kirsten Jensen understreger, at der stadig er behov for plads til flere børn i dagtilbud, og byrådet skal derfor til budgetopfølgningen senere på året se på sagen igen.

- Det bliver nødvendigt, at vi kommer i gang med dagtilbuddet i 2022. Man ved, at der på anlægsopgaverne kan ske meget. Priser kan stige, og projekter kan blive udskudt. Måske er der nogle af opgaverne, der bliver forsinket, så vi alligevel kan få plads i budgettet for næste år. Det skal vi se på, siger Kirsten Jensen.