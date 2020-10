Kollega-padel hos Firmaidrætten

Her kan man gratis prøve kræfter med padel, som ifølge arrangørerne er den p.t. hurtigst voksende sportsgren herhjemme. Padel er et boldspil, som primært spilles double med fire personer ad gangen. Det beskrives som "60% tennis, 20% squash, 20% anden ketsjersport, 100% underholdning" af arrangørerne, og det er let at lære.