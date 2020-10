Der skal findes nogle nye og lunere alternativer til de hvide test-telte, når vinteren står for døren. Foto: Martin Warming

Kolde corona-telte bliver erstattet af varme pavilloner

Hillerød - 08. oktober 2020 kl. 07:10 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Selvom efteråret indtil nu har budt på høje temperaturer og masser af solskin, er det blevet tid til at finde på nogle mere vinterholdbare løsninger, når det kommer til corona-testcentrene, der i løbet af året er poppet op i hvide telte rundt om i landet.

I Hillerød findes de på Milnervej og på Nordsjællands Hospitals matrikel. Testcentrene er inddelt i to spor: Dem, der tager imod patienter uden symptomer, der af forskellige årsager gerne vil testes, og dem, der tager imod patienter med symptomer på coronavirus.

I testcentret på Milnersvej kan dem uden symptomer blive testet, mens dem med hoste, feber eller andre coronasymptomer må forbi testcentret på Nordsjællands Hospital.

Ligesom i resten af landet er de hvide telte uden varme, og derfor egner de sig ikke som testcentre til vinterhalvåret.

Mens testcentrene derfor flere steder rykker indenfor eksempelvis i tomme butikslokaler, vil testteltene på Milnersvej i stedet blive udskiftet med pavilloner. Det oplyser Susanne Hjortlund fra Region Hovedstadens akutberedskab, der har ansvaret for centrene, der tester personer uden symptomer.

Hun forklarer i en mail til avisen, at beredskabet af flere grunde ikke har valgt at flytte testcentret til et tomt butikslokale.

"Det handler om størrelsen på de nedlagte butikker og om muligheden for stadig at kunne have et kørerspor. Sidstnævnte har vi ikke mulighed for i en nedlagt butik".

Muligheder undersøges På Nordsjællands Hospital er man ligeledes i gang med at finde ud af, hvad der skal ske med testcentre-teltene. Her er man ved at undersøge, om nogle af undersøgelserne kan rykkes indendørs fortæller Jonas Egebart, hospitalets vicedirektør.

"Vi arbejder på at finde nogle løsninger, som giver mening får både patienter og personale, når vejret bliver koldere. Vi har mulighed for at stille nogle pavilloner op, og så er vi i gang med at undersøge om nogle af hospitalets lokaler kan bruges".

Jonas Egebart understreger, at det stadig er de hvide testtelte, der er i brug, og at man fortsat møder op på de adresser, som man har booket tid til.

Nye ændringer vil blive kommunikeret ud via hospitalets platforme - ligesom al information løbene bliver opdateret på sundhed.dk.

