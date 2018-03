Se billedserie Det er blandt andet gastronomelever fra grunduddannelsen på Esnord, der vil sørge for maden til fællesspisningerne.

Send til din ven. X Artiklen: Kokkeelever redder fællesspisning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kokkeelever redder fællesspisning

Hillerød - 12. marts 2018 kl. 05:22 Af Tore Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gennem halvandet år lagde Hillerød Bibliotek lokaler til gratis fællesspisninger hver anden onsdag. Men i december stoppede arrangementerne, da Grundtvigs Højskole som havde lagt køkken til, valgte at give stafetten videre. Og nu er det lykkedes at finde en hånd til at modtage den.

Hjælpen kommer fra kokkeskolen på Esnord i Hillerød, der fremover skal være det primære køkken bag fællesspisningerne, mens højskolen vil lave mad fire gange om året.

Første fællesspisning bliver på onsdag den 14. marts klokken 17.00-19.00 på Hillerød Bibliotek.

Hos Esnord glæder man sig til at være med.

- Hillerød er begavet med at have en helt utrolig god kokkeskole med en masse elever, som er meget interesseret i Hillerød, flere af dem kommer herfra. Jeg synes, borgerne i Hillerød er lidt for lidt klar over, hvor stort et privilegium det er at have en erhvervsskole, ikke bare en kokkeskole. Alt, vi kan lege med, som kan være med til at fortælle det, har mit fokus, siger uddannelsesleder for fødevareuddannelsen på Esnord, Mikkel Broe.

I første omgang vil erhvervsskolen engagere 20-30 gastronomelever og ernæringsassistentelever fra grunduddannelsen. Eleverne kommer ikke kun til at skulle stå for madlavningen, men også for planlægningen af menuen. Hillerød Kommune støtter med en grundfinansiering af råvarerne, og så bliver det op til eleverne at se, hvad der kan lade sig gøre.

- Man får et grundbeløb, der skal dække alt, uanset hvor mange mennesker der kommer. Der er et budget, som skal holde, og det skal eleverne være med til at overskue. Det skal være lækker mad, men noget som ikke koster så meget, og det kan det sagtens være, fastslår Mikkel Broe.

Det er frivillige i »Sammen er vi Hillerød«, som står for organiseringen af selve aftenen. Det indbefatter fragt af service og mad til biblioteket, borddækning, servering af mad og oprydning.

Projektleder på Grundtvigs Højskole Søren Lerche er koordinator.

- Vi opfordrer alle til at komme og tage venner og familie med, men vi opfordrer deltagerne til at sætte sig med nogen, de ikke kender. Formålet er, at alle vover at mødes med nogen, man ellers ikke taler med til daglig. Sådan kan vi styrke vores lokalsamfund, kæmpe mod ensomhed, passivitet og fordomme samt skabe nye fællesskaber på tværs af generationer, kulturer og samfundslag, siger Søren Lerche.

Hvis man ønsker at være frivillig, kan man kontakte Søren Lerche på e-mail: sorenlerche@gmail.com eller på sms 50488192.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag.