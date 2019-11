Mandag blev to mænd fremstillet for Retten i Hillerød tiltalt for at have haft et våben- og narkolager i en villa i Skævinge. Foto: Hans Jørgen Johansen

Kokain og pistoler flød i villa

Hillerød - 04. november 2019 kl. 21:24 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag var to mænd for Retten i Hillerød, tiltalt for at have haft et våbenlager i Skævinge, som blev fundet ved en ransagning i januar.

- Da politiet kom, hev jeg fat i tasken i mørket. Jeg tænkte bare »Den skal væk«, sagde en 42-årig mand, da han mandag sad på anklagebænken tiltalt for at have haft et våbenlager i sin villa i Skævinge.

I tasken lå der otte pistoler og tre kilo kokain, som politiet fandt, da de foretog en ransagning i den 42-åriges hjem den 10. januar i år.

Politiet gennemførte ransagningen med hunde, skovle og lyskanoner over to dage. Her fandt de foruden de tre kilo kokain i alt 14 skydevåben, samt 294 stykker ammunition, 332 gram hash og fire joints.

Dertil afslørende ransagningen et væld af designermøbler og PH-lamper, som den 42-årige efter eget udsagn har samlet på i 25 år.

- Jeg fik min første PH-lampe som 15-årig af min bedstefar. Siden jeg har samlet på dem. Andre har jeg købt for at sælge dem videre og for få råd til flere af de gamle lamper. Nogle af møblerne har min kone arvet, andre har jeg købt på auktion for at sælge videre, sagde han i retten.

Foruden DNA fra den 42-årige, fandt politiet også DNA fra en 39-årig mand på et af skydevåbene.

Begge mænd var mandag til stede i Retten i Hillerød, hvor de var tiltalt for besiddelse af kokain og for at have anvendt adressen i Skævinge som et våbenlager. Den 42-årige erkender at have haft våbenlager i sit hjem, men nægter sig skyldig i anklagerne om kokain. Hashen var til eget forbrug. Den 39-årige nægter sig skyldig i alle anklager.