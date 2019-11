Den 42-årig blev anholdt under en større aktion den 10. januar. I timerne efter ransagede politiet mandens bopæl i Skævinge, og ransagningen fortsatte næste dag. Fire måneder senere blev en 39-årig anholdt i sagen, og de to er nu tiltalte for et omfattende våben- og narkolager.Foto: Allan Nørregaard

Kokain og pistoler blev smidt over hæk

Politiet havde taget opstilling både ved hoveddøren og med udsigt til baghaven, da en politiassistent pludselig så en person løbe ud af havedøren med en stor sort sportstaske. Politiassistenten var mandag indkaldt som vidne i retssagen, hvor den 42-årige mand sammen med en 39-årig mand er tiltalt at have opbevaret 12 pistoler og tre kilo kokain på adressen i Skævinge.

En 42-årig mand fik pludselig travlt, da politiet tilbage i januar dukkede op på hans adresse i Skævinge, fordi de havde fået et tip om, at der befandt sig en større mængde hælervarer på adressen.

