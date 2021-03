Køkkenbutik udvider med erhvervsafdeling

"DESIGNA kæden er stærkt repræsenteret i hele landet med lokale erhvervsafdelinger, som er tæt på kunderne og deres projekter og kan reagere hurtigt - for eksempel ved altid at have en række standardvarer på lager, så vi kan levere hurtigt ud til byggepladsen og ved at være tilgængelig, når der er brug for os. Med etableringen her i Hillerød øger vi således markant vores fokus på erhvervsmarkedet," tilføjer han.