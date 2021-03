Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Købte kontormøbler for næsten to millioner: Forsynings møbelkøb var fuld af fejl Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Købte kontormøbler for næsten to millioner: Forsynings møbelkøb var fuld af fejl

Ny undersøgelse viser flere fejl i Hillerød Forsynings møbelindkøb for millioner.

Hillerød - 20. marts 2021 kl. 06:21 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Sidste år måtte Hillerød Forsyning erkende, at der skulle en nysgerrig og insisterende forbruger til at opdage, at selskabet ved en menneskelig fejl havde snydt sig selv for en rabat på en halv million kroner. Det skete, da forsyningen i 2017 møblerede sit nye domicil med møbler fra Kontorland til knapt to millioner kroner eksklusiv moms.

Rabatten blev overset, da den medarbejder, der skulle tjekke tilbuddet, overså det stykke papir, hvor rabatten var skrevet på i hånden.

Men det var ikke den eneste fejl, der skete i forbindelse med købet af de nye møbler.

I en undersøgelse foretaget af revisionsfirmaet PwC konkluderer revisoren, at der blev begået flere fejl, da købet blev sendt i udbud og gennemført. Vigtige overvejelser blev ikke skrevet ned, og da man midt i forløbet fandt ud af, at der skulle købes flere møbler, og beløbet derfor blev markant højere, findes der ikke dokumentation for, om man overvejede, om købet derfor skulle i EU-udbud.

- Der har været rigtig meget debat om møbelkøbet, og derfor har det været vigtigt for bestyrelsen og den nye direktion at få kortlagt processen. Den kortlægning viser desværre, at flere ting udover den manglende rabat kunne være gjort bedre, siger Klaus Markussen (V), formand for Hillerød Forsyning.

relaterede artikler

Efter fyring: Aftale holdes hemmelig 22. december 2020 kl. 04:37

Hemmelig aftale om fyring 22. december 2020 kl. 04:06

Forsyningens redegørelse i rabatsag rejser spørgsmål hos professor 05. december 2020 kl. 04:27