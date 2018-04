Se billedserie Mario Chehaibar er tilbage som købmand i Alsønderup og arbejder på at gøre grøntsagsafdelingen til en økologisk forening. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Købmandspar er tilbage og i nyt spor

Hillerød - 30. april 2018

Købmanden er tilbage, og mange i Alsønderup er glade. Det er endda det »gamle« købmandspar, Mario, og hans kone Inga, der efter fem års fravær er tilbage i butikken på Hillerødvej. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- I første omgang var vi købmænd her i 10 år, men så fik vi lyst til at prøve noget andet, og det er gået fint, men vi har jo boet her i byen hele tiden og syntes, det var synd, at der ikke var nogen købmand her, så derfor er vi vendt tilbage, fortæller Mario Cheheibar.

Han har rødder i Libanon, men har boet i Danmark, siden han var 14 år. Hans kone Inga er af russisk afstamning, og sammen har de i den mellemliggende tid dels drevet en OK Tankstation i Skærød ved Helsinge samt startet restaurant McGrill på Torvet i Hillerød og derpå solgt den for lidt over et år siden.

Mario Chehaibar er typen, der hele tiden er på udkig efter nye udfordringer, og han slog straks til, da han hørte om muligheden for at tilføje sin købmandsbutik med en lille andelsbutik eller ditto afdeling. Altså med lutter økologiske varer fra lokale landmand. Der skal 50 medlemmer til for at ordningen kan fungere, men det ser ikke ud til at skulle blive et problem.

- Vi har åbnet for tilmelding for tre dage siden, og de første 20 beboere har meldt sig, så det tror vi på kan realiseres. Økologiske varer er det som folk efterspørger, så jeg hoppede med på idéen, som Palle Sørensen i Hillerød Øst netop er startet på, og som vi tror kan blive rigtig godt, og som gerne skulle startes op endnu et par steder her i området, måske endda i fire-fem butikker, så vi med fordel kan foretage samlede indkøb, kommer det fra Chehaibar.

Der er i øvrigt indkaldt til orienteringsmøde om andelsbutikken hos Mario og Inga søndag 20.

Købmandsbutikken i Alsønderup har stået i over et år, indtil 4. april, da Mario og og Inga rykkede ind og fyldte butikken op med varer.

- Jeg tror, at der har været fire forskellige ejere i den tid, vi har været væk, men ingen af dem har bidt sig fast. Jeg tror og ved, at butikken kan fungere, men man skal også bruge meget tid og energi på det, fortæller Mario.

Den lille købmand i Alsønderup har åbent hver dag fra kl. 7-19, og et par dage om ugen stiller Mario på grønttorvet i Høje Taastrup kl. fem-seks om morgenen.

- Man skal gå op i det, og så skal man lytte til, hvad folk vil have. Herude foran butikken står der nogle poser havemuld. Der bor også ældre mennesker her, og de har måske ikke mulighed for at køre til Hillerød efter det. Der er også alle vores planter, og du kan stort set få alt i butikken bortset fra kød. Vi har mange varer måske bare ikke så stort antal af dem, forklarer Mario.

Faktisk er det slet ikke ham selv, men konen, Inga, og sønnen Daniel, der skal drive butikken. Men farmand er der for at sætte det hele i gang og med sin erfaring køre sønnen ind.

Men hverken Daniel eller Inga er tilstede, da fotografen dukker op. Daniel er hos kørelæreren, for det går ikke uden kørekort, som Mario siger.

Jørgen Sonne har boet i Alsønderup i 20 år og er dagligt at finde i btuikken.

- Der er jo altid noget, som man står og mangler, og vi er lykkelige for, at Inga og Mario er tilbage. De er nogle søde mennesker, men derudover er købmandsbutikken jo et samlingspunkt for alle borgerne i Alsønderup. Det er her vi møder hinanden og får snakket om stort og småt. Købmanden i Tulstrup er lukket, så der er ikke andre muligheder. Det skal vi sætte pris på, og jeg har selvfølgelig også meldt mig til andelsbutikken, forklarer Jørgen Sonne, der dog indrømmer, at han ikke gør alle sine indkøb lokalt.

- Det er ganske enkelt. Der er ingen kødsalg her, så det må vi udenbys efter, men så er det også sagt. En by er ikke en by uden skole, kirke og købmand. Derfor bakker vi op, lyder det.