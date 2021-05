"Alt skal væk - Vi lukker - minus 50 %, vin, spiritus M.v.h. Alsønderup Købmand" stod der på skiltet, der signalerede Alsønderup Købmands ophørsudsalg. Foto: Thomas Kellermann

Købmanden i Alsønderup måtte trække stikket

Mario og Inga Cheheibar vendte ellers stærkt tilbage i 2018, da de atter overtog Alsønderup Købmand efter fem års fravær. Men i begyndelsen af maj havde corona sat sig så dybe spor, at de måtte holde

De fleste i Alsønderup ved, hvem de er.

Mario og Inga Cheheibar, der drev Alsønderup Købmand i 10 år for dernæst at stoppe, og igen i 2018 trådte tilbage til købmanden, efter fem års fravær. Men corona har gjort det så svært at overleve, at de nu endegyldigt har trukket stikket. Købmanden i landsbyen holdt således ophørsudsalg i starten af måneden. Foran butikken stod skiltet med den utvetydige tekst "Alt skal væk - Vi lukker - minus 50 %, vin, spiritus M.v.h. Alsønderup Købmand".

Foran købmanden ærgrer det en lokalborger.

"Er der lukket?," spørger han to andre lokale, der står ved pizzeriaet ved siden af købmanden, fra sin hvide varevogn.

Han tager et stort suk, da han hører dem svare ja, inden han vender bilen og kører væk.

Svært ved at løbe rundt Mario Cheheibar forklarer, at butikken havde svært ved at løbe rundt.

"Selvfølgelig er det da lidt trist. Vi prøvede at køre den op igen (i 2018, red.), og det begyndte at gå godt, men så kom corona, og så gik vi tilbage. Vi har ikke kræfter til at prøve at genopbygge den, og vi kunne mærke under corona, at folk holder sig hjemme. Efterhånden kom folk kun i forbindelse med pakker, og det giver ikke indtjening," siger han til Hillerød Posten.

Hvad der skal ske med selve købmandsbygningen, ved han ikke. Det eneste, han ved, er, at han har opsagt den, og nu vil vie sit liv til det byggefirma, han startede for tre år siden.

"Der går det godt, og det begynder at give overskud," siger Mario Cheheibar og tilføjer, at selvom det er med vemodighed, giver det sig selv, hvad man kaster sig ud i, når man står med ét projekt, der giver underskud, og ét, der giver overskud.

Det er ikke kun Mario Cheheibar og hans kone Inga, der er bedrøvede over lukningen. Selvom han ikke var der dagligt, siger Martin Rieva, der er formand i Alsønderup Borgerforening, at købmanden var et samlingspunkt i byen.

"Det er ærgerligt, for det har givet lokalt liv og har været et sted, hvor børn har kunnet samle sig efter skole og måske købe sig lidt slik," siger Martin Rieva, der samtidig erkender, at en familie med fire børn har behov for at benytte sig af supermarkeder.

"Men det er da trist, at vi ikke har en lokal købmand mere," tilføjer Martin Rieva.

Mario Cheheibar og hans kone Inga har ad flere omgange drevet Alsønderup Købmand. Nu går Mario "all in" i sit byggefirma, der efter corona har fået vind i sejlene. Arkivfoto: Kenn Thomsen

Ydet en kæmpeindsats Også Birgit Brogaard, der bor i Alsønderup, er ked af, købmanden måtte dreje nøglen om, men vil samtidig benytte lejligheden til at sige tak for at holde liv i købmanden "i snart mange år" og for den "kæmpeindsats", hun mener, Mario og Inga Cheheibar har ydet.

"I to Inga og Mario er just så rummelige og flittige, at I kunne køre butikken. Også tak til jeres børn, de har også taget en tørn," skriver hun i et læserbrev til Hillerød Posten.