Købmand forærer 50 juleposer til Mødrehjælpen

Derfor har hun valgt at støtte Mødrehjælpens lokalforening i Hillerød med 50 juleposer til en værdi af 500 kroner per styk - altså en samlet værdi af 25.000 kroner.

"I en situation, hvor vi alle sammen er påvirket af covid-19, er der ekstra brug for hygge og god julestemning. Det vil vi gerne være med til at sørge for. Og da vi repræsenterer fødevarerne, er det naturligt, at det skulle være glæden ved julemaden, vi kan hjælpe til med," siger Anette Thorslund.