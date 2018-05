Hillerøds nye bar har to søsterbarer i København. Der er ikke noget fast koncept for barerne, men baren i Hillerød indrettes i samme ånd som barerne i København - her er det Whammy Bar på Amager. Foto: Whammy Bar

Send til din ven. X Artiklen: Københavnske barfolk vil åbne i Hillerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Københavnske barfolk vil åbne i Hillerød

Hillerød - 29. maj 2018 kl. 05:51 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folkene bag to prisbelønnede københavnske barer vil åbne ny bar i Hillerød - med både cocktails, øl og kaffe på menuen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det er i lokalerne på Torvet, som har stået tomme siden Fox and Hounds lukkede i februar, at en flok københavnske musik- og bar folk inden sommerferien vil åbne en hyggelig og anderledes bar med navnet Crane Brothers. Det fortæller Ulrik Petersen, som er blandt de nye ejere af stedet.

I 2016 var han med til at åbne Whammy Bar på Amager, og i 2017 åbnede samme ejerkreds The Mudhoney på Guldbergsgade. I 2017 fik baren på Amager Politikens »iByen prisen«, og i 2018 fik The Mudhoney samme pris. Og inden for en måneds tid vil ejerne så åbne Crane Brothers på Torvet i Hillerød.

- Vi vil gerne bygge et sted, der på idéplanet bliver en slags søsterbar til de to københavnske barer. Det handler om cocktails med god alkohol, noget fadøl, og man kan også få en Guiness. Men også kaffe fra Copenhagen Coffee Lab, så man kan få en Espresso Martini eller bare en god kop kaffe, siger Ulrik Petersen.

- Ligesom på de andre barer handler det i høj grad om, at vi prøver at sætte en stemning, når gæsten kommer ind, så der er ikke nogen hvide vægge. Der er masser af tapeter og eksotisk stemning, og playlister, der passer ind i den ambiance, så man har lyst til at være der i længere tid. Der bliver ingen høj musik og shots, der langes over disken, siger han og fortsætter:

- Det kan godt være, at der er nogle målgrupper, der bliver skuffet over det. Man kan heller ikke købe vodka redbull. Men det virker som om, at et sted med en lidt mindre pumpet stemning er tiltrængt i Hillerød. Og jeg håber, vi kan få åbnet et sted, hvor folk har lyst til at komme igen.

Sammen med de øvrige ejerne søger Ulrik Petersen netop nu bartendere og en barchef til Crane Brothers, og håbet er, at kunne finde lokale medarbejdere.

- Det er vigtigt, at de kommer fra lokalområdet, for vi vil gerne skabe en lokal stemning. Det er ikke noget, vi kan byde ind med, da vi ikke bor i Hillerød selv i ejerkredsen. Vi kommer til at komme og se, hvordan alting kører, men det bliver ikke dagligt. Så det er vigtigt, at vi får et godt personale, siger Ulrik Petersen.

Lokalerne på Torvet er netop nu ved at blive bygget helt om. Kun de velkendte gamle chesterfieldsofaer bliver bevaret fra Fox and Hounds-tiden.

- Stilen bliver Hemmingway møder Polynesien med palmetapeter og håndlavede halvfjerdserlamper på vægge og lofter, siger Ulrik Petersen.