Kø og mangel på mundbind ved station: - Det jeg iagttog var chokerende

- Folkevandring over broen på Hillerød st. ca. kl. 7.55 - størstedelen uden masker. Hvor er dem, som skal holde øje?, lød det i en kommentar på det sociale medier Twitter onsdag morgen. Flere borgere har med bekymring noteret sig et problem i myldretiden på Hillerød Station. Foto: Karoline Drachmann

Hillerød - 18. september 2020 kl. 06:31

Flere borgere har noteret sig, at der er mangel på afstand og mundbind ved gangbroen på Hillerød Station i myldretiden. Politiet oplever også, at for mange glemmer mundbindet.

Ved 8-tiden om morgenen er gymnasieelever som oftest på vej til skole, og det kan mærkes på Hillerød Station.

De mange unge, der kommer med bus og tog til deres uddannelse, skal over gangbroen for at krydse skinnerne.

Det er med til at skabe en trafikprop for foden af den smalle trappe, og som det ses på billedet, så danner der sig en flaskehals på et punkt på stationen, som også mange andre rejsende med S-tog skal igennem.

Det er nok ikke særligt hensigtsmæssig midt i en opblusning af coronasmitte. Det mener i hvert fald Hillerødborger Karen Klein, der var aldeles uimponeret over antallet af mundbind, da hun for nylig observerede menneskemylderet.

- Det jeg iagttog var chokerende. Unge mennesker på vej til gymnasiet uden mundbind, der ellers er påbudt på stationsområdet, bevægede sig i en lang slange uden den mindste afstand hen over broen, siger hun.

Det er påbudt i både al offentlig transport, på perroner, stationspladser og busterminaler at bære mundbind eller visir. DSB oplyser dog, at der på selve gangbroen henover Hillerød Station ikke er krav om mundbind.

Nordsjællands Politi sendte i denne uge et tweet ud om, at de observerede en hel del mennesker, der ikke var iført mundbind.

- For mange borgere glemmer at tage mundbind på, når de færdes på stationsområder og kører med kollektiv trafik. Har du husket dit?, skrev politiet.

Politiinspektør Morten Kaare Pedersen uddyber over for Frederiksborg Amts Avis, at politiet generelt er opmærksomme på de særlige regler angående offentlig transport, og at de i flere tilfælde er på vej med skiltning, så man ikke tager fejl af regler.

- Vi er rigtig tilfredse med, at vi bliver gjort opmærksomme på de her ting. Vi har i forvejen øjne på vores stationsområder. Anvendelse af mundbind er noget, vi alle sammen skal bidrage til, og vi er i gang med at få præciseret reglerne med skilte, så borgerne ikke kan tage fejl, siger han.

Politiinspektøren understreger, at man skal bære mundbind på stationsområder - også selvom man blot passerer henover pladsen mod gangbro og gymnasie, som det kunne være tilfældet i Hillerød.