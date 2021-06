44-årig kvinde fængslet - stak mand flere gange

Ved grundlovsforhøret kom det frem, at kvinden er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 245. Det kom ligeledes frem, at manden er blevet stukket flere gange i skulderen, og at han har flere forsvarslæsioner på armene, men at han er udenfor livsfare.

Kvinden nægtede sig skyldig, men erkendte at have påført manden to knivstik. Hun oplyste igennem sin forsvarsadvokat, at manden selv var skyld i, at han endte med at blive ramt.