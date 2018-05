Knivmænd ville stjæle mobiltelefon

En 33-årig mand blev natten til mandag overfaldet ved gangbroen på Hillerød Station, ved Carlsbergvej. To mænd ville have hans mobiltelefon, og den ene truede ham med en kniv. Den 33-årige satte sig til at modværge, og i tumulten blev den 33-årige snittet to gange af overfaldsmændene. Han blev ramt i venstre overarm og fik også et dybt snitsår på højre ankel, et sår som måtte sys med fem sting, oplyser Nordsjællands Politi.