En anmeldelse om at en gruppe unge havde en kniv, sendte flere politipatruljer til Torvet. Foto: Kenn Thomsen

Kniv var ikke ægte

Flere politipatruljer blev torsdag eftermiddag klokken 17.50 sendt til Torvet efter en anmeldelse om, at en gruppe unge, hvoraf en sad og viftede med en kniv, var på stedet.

Patruljerne kunne imidlertid konstatere, at der var tale om en attrap og ikke en ægte kniv og tog efterfølgende en snak med de unge om, at også uægte knive kan skabe utryghed for andre borgere.