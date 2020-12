Klubber opsætter velgørende juletræ i SlotsArkaderne

Støtter svage borgere

"Ønsketræet er en let måde for kunderne i shoppingcentret til at støtte svagere borgere her i juletiden. Der findes ikke noget bedre end at skabe glæde med en uventet gave. Men vi må erkende, at der desværre stadigvæk er nogen, for hvem julegaver er en luksus, som de må undvære," skriver Rota-ryklubberne i en pressemeddelelse.