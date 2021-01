Det sydlige Nødebo ligger lavt, ganske nær Esrum Sø, og grundvandet står højt i hele området, og det betyder, at det er svært at komme af med regnvandet. En stor del havner, sammen med indsivende grundvand, i spildevandskloakken. Hillerød Forsyning arbejder på at få fjernet det uvedkommende vand. Foto: Kenn Thomsen

Kloakprojekt skal aflaste renseanlæg

Kloakkerne i en del af det sydlige Nødebo står over for en renovering, som skal være med til at sikre, at udledningen til Pøle Å fra HCR Syd ikke overskrider det tilladte, når Hillerød vokser.

Hillerød Forsyning forventer inden for få uger at tage hul på en renovering af forsyningens spildevandskloak i Nødebo. Her trænger store mængder såkaldt uvedkommende vand ind i kloakkerne og belaster HCR Syd.