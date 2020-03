Louise Colding Sørensen (S) ser gerne, at byrådet stopper med at tage på flyrejser i Danmark. Foto: Jens Wollesen

Klimaformand vil sløjfe indenrigsflyrejser

Flyforbud for byrådsmedlemmer skal genovervejes. Det mener formanden for natur-, Miljø- og Klimaudvalg, Louise Colding Sørensen (S).

Hillerød - 06. marts 2020 kl. 09:38 Af Ilias Monsif Chokri Ismail, Johannes Skriver Elf og Signe Henriksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I kommunerne er der gode muligheder for at handle politisk for at hjælpe den grønne omstilling på vej, og et af fokusområderne i Hillerød Kommunes nye klimastrategi, som netop er sendt i høring er, hvordan kommunens byrådsmedlemmer kan reducere deres eget CO2-aftryk.

Louise Colding Sørensen (S), formand for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, mener at kommunen har en stor rolle i den lokale klimaindsats, og hun er derfor klar til at genoptage debatten om at afskaffe alle indenrigs flyrejser for byrådet.

- Vi har et stort ansvar for klimaindsatsen, da kommunen er en meget stor virksomhed i Hillerød. Jeg mener at vi skal indføre, at indenrigsfly droppes helt, siger hun, som gerne vil bevare muligheden for at tage fly til inspirationsrejser i udlandet. Det er dog især i forbindelse med politiske rejser til Aalborg, at byrådet flyver.

Vi bringer et udpluk af elevernes artikler, som er blevet til i løbet af januar og februar Opgav flyveforbud Det er ikke første gang, at et forbud mod flyrejser bliver debatteret i byrådet. I marts sidste år foreslog Tue Tortzen (Ø), at byrådet så vidt muligt skulle droppe flytrafik for at undgå unødig CO 2 -udledning.

Dengang var der ikke flertal for at indføre et forbud. I stedet blev det vedtaget, at byrådet og forvaltningen fremover skal være mere opmærksomme på alternativer til fly.

Tue Tortzen mener, at der på papiret er høje ambitioner om en grøn omstilling i Hillerød Kommune. Men han oplever han en manglende vilje til at føre planerne ud i livet, og det er beslutningen om flyrejser et eksempel på.

- Vi er mægtigt gode til at lave planer. Så kommer de op på en hylde, og så sker der ikke ret meget ude i virkeligheden, siger han og tilføjer, at der kan findes situationer, hvor det kan være nødvendigt at rejse med fly, men at det også mange gange kan være en fordel at tage toget. Der er blandt andet muligheden for at bruge toget som mødelokale, en mulighed, han ikke mener, man har i transport til og fra lufthavnen:

- Man kan jo leje en togkupé og så holder man møde, så man ikke spilder tiden, og på den måde faktisk vinde tid. I virkeligheden er det kun en time man sparer til for eksempel Aalborg, så det ville være mere hensigtsmæssigt, siger han.

Forslaget til klimastrategi er i høring til den 2. april.

