Klimaet er den største trussel

Hillerød - 09. maj 2019

- I snakker meget om, at det, der skal gøres for at løse klimaudfordringer, skal gøres i balance og ud fra hensyn til økonomi, udenrigspolitik osv. Men når nu klimaet og naturen har en så uigenkaldelig og permanent effekt, som vi ikke kan gøre om senere, bør vi så ikke tage det som førsteprioriteret og gøre, hvad der skal gøres, og så tage konsekvenserne bagefter.

Sådan lød spørgsmålet fra en elev på Teknisk Gymnasium på Carlsbergvej, da de fire folketingskandidater Hans Andersen (V), Marlene Harpsøe (DF), Nick Hækkerup (S) og Lise Müller (SF) deltog i et vælgermøde på gymnasiet onsdag.

- Der er kun et eneste spørgsmål, som truer, at vi kan blive ved at eksistere som land, og det er klimaspørgsmålet. Alle de andre spørgsmål og udfordringer har vi værktøjer til at håndtere. Men hvis vi fortsætter med at gøre, som vi gør, så går det galt med klimaet, slog Nick Hækkerup fast, inden han blev suppleret af Lise Müller:

- Jeg er fuldstændig enig med dig. Der er ikke noget andet, der er vigtigere end klimaet. Det er ikke befolkningen, der skal løse det her, det er politikerne. Det er os, der skal have løsningerne.

Også Marlene Harpsøe erklærede sig enig med eleven, men ikke helt uden forbehold.

- Jeg vil give dig ret, men jeg mener også, det skal gå hånd i hånd med andre områder. Hvis der sker lempelser af udlændingepolitikken, vil det have en afsindig dårlig effekt på andre områder. Klimaet er ikke det eneste, der er vigtigt, der er også andre emner, vi er nødt til at tage hånd om, sagde Marlene Harpsøe og tilføjede:

- Vi kan ikke stå alene her i Danmark med klimaudfordringerne. Vi er nødt til at have de store Co2 sviner-lande med på vognen.

Marlene Harpsøe nævnte herefter USA, Indien og Kina som lande, der udleder meget Co2, ligesom hun afviste, at afgifter på eksempelvis kød og flyrejser er vejen frem.

Nick Hækkerup argumenterede dog for, at Danmark på trods af landets lille størrelse skal handle på klimaområdet.

- Vi kan dels lave nogle strukturelle ændringer såsom, at vi ikke vil have noget sort energi, og at vi kun vil have elbiler. Og så er der, hvad vi hver især kan gøre for at sikre bæredygtighed, sagde Nick Hækkerup og fortsatte:

- Vi politikere skal ikke tvinge folk, men vi skal gøre det let at træffe de miljørigtige valg.

Hans Andersen erklærede sig helt tryg ved den kurs, regeringen allerede har sat.

- Vi er en grøn nation, og vi bliver ved at være i førertrøjen. Det er også derfor, at udenlandske forretningsfolk og myndigheder valfarter til Damark for at høre, hvordan vi gør. Vi har vedtaget, at vi skal have tre havvindmølleparker, og vi i 2050 skal være et Co2 neutralt land. Det er ambitiøst, men det er nødvendigt, sagde Hans Andersen.

Han erklærede sig samtidig lodret uenig med Lise Müller.

- Jeg tror ikke på forbudsvejen. Vi skal ikke indføre flyskat, men man må selvfølgelig tænke over, hvordan man agerer personligt, sagde han, mens Lise Müller gjorde klart, at hun slet ikke mener, regeringen har gjort nok for at løse klimaudfordringerne.

- Vi kan ikke lade det være op til den enkelte, om de har lyst til at stoppe med at spise kød eller flyve. Så kommer vi nok ikke i mål. Jeg synes, det er rigtig fint, at regeringen har fremlagt nogle ambitiøse mål, men der er ikke gjort nogle tiltag, som viser, at de er i nærheden af at nå de mål. Derfor er vi selvfølgelig nødt til at bruge regulering som værktøj, sagde hun.

Og Hans Andersen, der blandt andet kæmper for motorveje helt til Frederikssund og Hillerød, ser ingen problemer i at få flere biler på vejene, understregede han. Så længe de er grønne.

- Vores ambition er, at vi i 2030 har en million grønne biler på vejene. I år og næste er der registreringsfritagelse for elbiler, sagde Hans Andersen og fortsatte:

- Der må gerne være mange biler, der kører med ren energi på de sorte motorveje. Det er jeg helt tilfreds med.