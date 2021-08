Se billedserie Peder Raarup Jensen. Leder af Klaverfabrikken. Foto: Allan Nørregaard

Klaverfabrikken kom gennem 2020 med plus på bundlinjen

Hillerød - 13. august 2021 kl. 06:55 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Klaverfabrikken har, til trods for pandemi, nedlukninger og restriktioner, formået at præsentere sorte tal på bundlinjen for regnskabsåret 2020. Overskuddet for 2020 lyder på 199.399 kroner, og pandemien har ikke medført en eneste afskedigelse. Kulturhuset har formået at holde sig oven vande, og det endda med en helt ny leder i spidsen.

Den 1. marts 2020 tiltrådte Peder Jensen som leder af Klaverfabrikken efter Jens Jepsen, og 10 dage senere, den 11. marts, blev landet lukket ned.

- Det var en speciel periode, og det var jo ikke lige det, jeg havde forventet. De første 10 dage brugte vi på at sætte retningen og udvikle nye idéer, nu hvor corona satte det hele lidt på standby. Der blev brugt meget tid på jura og økonomi, fortæller Peder Jensen.

Nedlukningen skulle vise sig i første omgang at vare indtil juni, men det lykkedes at flytte størstedelen af de planlagte koncerter og øvrige kulturarrangementer frem for at aflyse.

I mellemtiden, mens det ikke var muligt at invitere folk ind på Klaverfabrikken, rykkede de i stedet aktiviteterne ud af huset med blandt andet koncerter på plejehjem.

- Vi har fået puljemidler ved Trygfonden til at lave plejehjemskoncerter. Når vi ikke kunne bruge vores eget hus, kunne vi jo bringe musikken ud. Det er ikke et nyt koncept. Vi har gennem flere år arbejdet aktivt med at bringe musikken og de fællesskabsskabende og sociale elementer ud, fortæller Peder Jensen.

Koncerterne og aktiviteterne ude af huset har naturligt også betydet, at der har været mindre aktivitet i lokalerne på Fredensvej, hvilket har givet færre udgifter til drift.

Støtte og kompensation Det har under pandemien været muligt at søge forskellige kompensationspuljer, men på Klaverfabrikken har kun et par af disse været i spil. Klaverfabrikken modtager nemlig både støtte fra kommunen og staten. Det er denne støtte, der har gjort og fortsat gør det muligt for Klaverfabrikken at præsentere mindre navne fra nichegenrer.

- I en normal virksomhed ville det virke meget kontraintuitivt, at man kunne levere et overskud på trods af at have været lukket ned. Vi har været priviiligerede, fordi vi får støtte, og fordi vi ikke betaler husleje og dermed ikke har nogen store faste udgifter. Men det har bestemt ikke været en dans på roser. Det har været en svær periode for både vores frivillige og personalet, siger Peder Jensen.

Klaverfabrikken har i 2020 søgt og modtaget midler fra aktivitetspuljen og kompensationsordningen for aflysning af større arrangementer, der dækkede tabet fra aflysningen af både New Note Festival og En sommeraften i Hillerød, men sidstnævnte kompensation indgår først i regnskabsåret 2021.

- Vi har søgt enkelte kompensationspuljer, men vi har et moralsk ansvar for ikke at søge for meget. Det er afgørende, at når vi kan se, at vi godt kan få det til at køre rundt, så søger vi ikke bare alt, hvad vi kan. Aktivitetspuljen har betydet, at vi kunne afholde koncerter med begrænset kapacitet. Alt, hvad vi har søgt, er gået direkte til kultur, siger Peder Jensen.

2021 lover godt Selvom pandemien endnu ikke er overstået, er samfundet atter ved at åbne sig, og 2020's strikse regler og restriktioner er ved at være fortid. Peder Jensen kan se tilbage på et år 2020, hvor han og Klaverfabrikkens ansatte og frivillige har formået at holde gang i kulturhuset corona til trods:

- Overordnet set har vi klaret pandemien godt. Vi har lavet aktiviteter og fået kulturen ud, og det er det, vi skal. Der har været mange faktorer, der har spillet ind, og 2020 har været et usikkert år i forhold til økonomien, men vi er glade for, at der er landet et positivt resultat trods alt, siger han.

Nu går vi ind i efteråret 2021, og selvom årsregnskabet af gode grunde endnu ikke er gjort op, er Peder Jensen optimistisk:

- 2021 ser fornuftigt ud. Sæsonen begyndte først midt i maj, men det ser ud til, at restriktionerne forsvinder i september. Og det er positivt.