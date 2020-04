De ansatte jublede og hoppede på behørig afstand, da de onsdag formiddag fik nyheden om, at de kunne fortsætte som regionalt spillested. Pressefoto

Klaverfabrikken i jubel: Fortsætter som regionalt spillested

Klokken 12 modtog Klaverfabrikken den glædelige nyhed.

Det sidste punkt på to-do listen, inden Jens Jepsen overdragede lederposten på Klaverfabrikken til Peder Raarup Jensen, var at sende ansøgningen om at fortsætte som regionalt spillested afsted til Statens Kunstfond.

Flere måneder forinden, at de to lederskikkelser, der havde udformet ansøgningen sammen med Klaverfabrikkens personalegruppe, kunne trykke på sendknappen, var et omfattende arbejde med at udforme en ansøgning, og siden da har spillestedets ansatte ventet i spænding.

Men onsdag morgen kunne de ånde lettet op, da beskeden om, at de kan fortsætte som regionalt spillested tikkede ind. Klaverfabrikken blev første gang udnævnt til regionalt spillested tilbage i 2013, og nu har de altså også fået lovning på, at de kan være det frem til 2024. Det er dermed spillestedet tredje periode som regionalt spillested.

Og det var en nærmest ekstatisk Peder Raarup Jensen, som avisen fangede kort tid efter.

- Vi er jo bare enormt glade og lettede. Det er helt fantastisk. Vi har været virkelig spændte de sidste par dage, så det er virkelig skønt, siger han med et kæmpe smil, der tydeligt kan høres i den anden ende af telefonrøret.

Fortsætte som kulturelt samlingspunkt Ifølge lederen er udpegningen et skulderklap, men vigtigst af alt giver det mulighed for at fortsætte som et socialt og kulturelt samlingspunkt.

- Det betyder jo, at vi kan fortsætte med meget af det gode arbejde, vi har lavet indtil nu og være et stærkt kulturelt centrum. Med genudpegningen fastholder vi vores tilskud på en million kroner, og det gør, at vi har midler til at arbejde indgående med talentudvikling og med at få kulturen ud til de, der ikke opsøger den selv, og de der ellers ikke har mulighederne for at få kulturelle oplevelser, siger Peder Raarup Jensen, som tror, at meget af det, der gør Klaverfabrikken særligt, skyldes spillestedets frivillige engagement.

- På den ene side er vi et spillested, der præsenterer noget mere nicheorienteret, men mest af alt tror jeg, at det er vores tilgang til kulturskabelse og indragelsen af vores frivillige, der gør, at vi skiller os ud. Vores frivillige er aktive medskabere, så det her er ligeså meget en cadeau til dem, siger han.

Fejringen foregik ude foran Klaverfabrikken, da avisen talte med lederen onsdag formiddag. Og som følge af coronavirus var det en lidt besynderlig oplevelse.

- Lige nu står vi ude foran huset med et glas bobler og fejrer med behørig afstand. Det er en lidt speciel følelse, men vi blev enige om, at det alligevel var mere festligt end at mødes på et videoopkald. Selvom vi holder god afstand, er det virkelig fantastisk at se sine kollegaer efter at have arbejdet hjemmefra siden begyndelsen af marts, siger han.

Klaverfabrikkens ansatte kan ikke vente med at komme igang. Men de må væbne sig med tålmodighed.

- Det er jo stadig uvist, hvornår vi kan komme igang. Lige nu har vi bare lyst til at søsætte en masse nye projekter. Men det kan vi jo ikke. Vi håber selvfølgelig, at vi snart kan åbne dørene og være et sted, hvor folk igen kan mødes og få en masse fantastiske kulturelle oplevelser. Men det er også vigtigt for os at vente, til det er forsvarligt, siger Peder Raarup Jensen.

26 spillesteder i 21 kommuner har her til morgen modtaget svar på deres ansøgning om at blive regionalt spillested i perioden fra 2021-2024. Heraf har 19 fået positivt svar, hvor iblandt Klaverfabrikken fortsætter fra årsskiftet og fire år frem.