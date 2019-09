Se billedserie Leder af Klaverfabrikken Jens Jepsen (tv) glæder sig over, at fællesskabet og det sociale stadig er i centrum på Klaverfabrikken. Det er også det bedste ved stedet, mener Ulla Thomsen og Tobias Funk Vangsgaard, der i flere år har været frivillige i huset. Foto: Kim Rasmussen

Klaverfabrikken fylder 25 år: Fællesskabet er stadig det vigtigste

Hillerød - 24. september 2019

Gadeteaterfestivalen Hofnar, koncerter, New Note Festival, open mic, dramaskole, Mutter Grib, billedskole og systue.

Klaverfabrikken er i dag et stort net af mange forskellige kulturelle tilbud til børn, unge og voksne, og er hvert år i kontakt med tusindvis af borgere, der enten ser eller spiller teater, hører musik, maler, syr eller synger.

I dag, den 24. september, for præcis 25 år siden blev foreningen Klaverfabrikken stiftet. Foreningen blev etableret omkring et syprojekt, og deltagerne holdt dengang til i en gammel klaverfabrik i Møllestræde. I 2001 flyttede aktiviteterne til det, der i dag er Frivilligcenteret, og tre år senere stod lokalerne, som i dag huser Klaverfabrikken, færdige.

- På mange måder er flytningen meget skelsættende for aktiviteterne i huset. Den åbner op for blandt andet musikken, og på den måde er der rigtig mange, der bliver frivillige. Dengang var det syprojekter, dramaskole, optog i gaden og sådan nogle ting, som var de meget centrale dele i Klaverfabrikken og ikke mindst det sociale aspekt, hvor man havde rigtig mange folk i praktikker og arbejdsprøvning samt militærnægtere, fortæller Jens Jepsen, der i dag er leder af Klaverfabrikken og som selv stiftede bekendtskab med Klaverfabrikken som frivillig i 2002.

Han tog i 2016 over efter ægteparret Jens og Birgit Rømer, der i mange år havde været synonym med Klaverfabrikken sammen med bestyrelsesformand Eva Myhre.

- Noget af det, jeg synes, er helt særligt ved stedet, er den generationsbredde, som der er. Vores ældste frivillig er 91 år, og den yngste er 15 år, og på brugerfladen har vi børneteater til dagtilbud, og vi laver plejehjemskoncerter, så det er enormt bredt, fortæller Jens Jepsen.

- For mig at se er der to store bølgeskvulp i de 25 år. Det er »2000 Tak« (musikprojekt instrueret af Tom McEwan med 150 frivillige på og bag scenen, red.), der virkelig satte nye standarder for, hvad Klaverfabrikken satte op, og så da vi blev regionalt spillested i 2013, fordi vi fik flere muligheder for at gøre ting langsigtet, siger han.

Fællesskab er vigtigst

I dag har foreningen 350 medlemmer og seks ansatte. Jens Jepsen skelner ikke mellem frivillige og medlemmer, og det er medlemmerne og dermed de frivillige selv, der føder mange af de ideer, der kommer ud af Klaverfabrikken.

To af de frivillige, der i dag kommer fast i huset, er 20-årige Tobias Funk Vangsgaard og 69-årige Ulla Thomsen. Ulla har de seneste fire år passet telefonen i receptionen hver mandag formiddag, og Tobias har været både været booker i Buddhas Jazz Club og med i styregruppen af New Note Festivalen.

- Klaverfabrikken er kommet til at betyde rigtig meget for mig, fordi jeg har lært en masse mennesker at kende. Noget af det, jeg savnede mest ved at gå på pension, var kolleger. Her mødte jeg en masse mennesker, som jeg begyndte at snakke med. Det har været rigtig godt, fortæller Ulla Thomsen.

Tobias Funk Vangsgaard er enig:

- Spcialt med New Note får man et venskab og et fællesskab om at være med til at planlægge og udføre noget. Det er en familie, man kommer tilbage til. Det er fedt at have et fællesskab uden for skolen, siger Tobias Funk Vangsgaard,

De tanker glæder Jens Jepsen:

- Det sociale er det allervigtigste. Jeg plejer at sige, at vi laver kulturelt indhold, men det har hele tiden en social værdi, der ligger i det fællesskab, det skal skabe. Det fællesskab giver en glæde til den, der deltager, og så er det kulturelle faktisk ligemeget, siger han.

33 dårlige ideer

Hvert år finder Klaverfabrikken på nye ting, og det kan godt virke som om, at alle frivillige og ansatte har en kæmpestor ja-hat på. Men sådan er det ikke altid.

- Nogle gange skal der 33 rigtig dårlige ideer til, før den gode ide er der, siger han og fortsætter:

- Der er utroligt kort fra ide til handling her i huset. Det er vigtigt, at kulturen er ret tydelig. Man kan godt få en oplevelse af, at alt bare kan lade sig gøre på Klaverfabrikken. Men der er jo ting, der kan komme i vejen, blandt andet de økonomiske rammer, siger Jens Jepsen.

Fiasko blev til succes

Ifølge ham er det vigtigste, at idemagerne siger »Kan vi ikke?« i stedet for »Kan I ikke?«.

- Der er masser af ting, der er opstået, fordi der er nogle, der har kedet sig i et svagt øjeblik og så har skullet finde på noget at lave. Det er også derfor, at vi har et huskor. Vi lavede en kunstdag på et tidspunkt, der var en bragende fiasko. Der kom ikke nogen, og derfor blev dem, der var til stede, enige om at synge nogle sange for at få tiden til at gå. Det blev et huskor, som for mange er blevet en ny indfaldsvinkel, fordi alle er velkomne til at synge med, siger Jens Jepsen.

Klaverfabrikkens 25 års fødselsdag fejres på fredag den 27. september med en reception i lokalerne på Fredensvej 12A fra klokken 16 til 19.