Klaverfabrikken åbner med godnatsange

Klaverfabrikken er åbnet igen - og inviterer 21. maj klokken 20 til koncert for blot anden gang i år.

Her kan man opleve Mikkel Ploug, som er vokset op i Hillerød og i dag bor på Frederiksberg, hvor han under Danmarks første nedlukning spiller godnatsange for gårdens børn og voksne fra sin altan 28 aftner i træk.