Klaus Markussen (V): - Det ærgrer mig, at Hillerød Forsyning blev gjort til politisk kampplads

Vi står på tærsklen til et nyt år og har derfor bedt byrådets partier gøre status over året, der er ved at være gået, og kigge ind i det nye, der venter lige rundt om hjørnet

Hillerød - 24. december 2020 kl. 18:00 Kontakt redaktionen

Klaus Markussen (V), 1. viceborgmester

Hvad er du mest stolt af fra året, der gik? Det har været et hektisk år. Venstre har i alle byrådsudvalg bidraget positivt og aktivt til, at Hillerød udvikles til en endnu bedre kommune. Vi er lykkes med mere borgerinddragelse. Vi har taget mange initiativer i forbindelse med covid-19 for at sikre vores lokale erhvervs-, handels- kultur- og cafeliv. Det er jeg stolt af. Venstre har arbejdet for at bevare det brede byrådssamarbejde, selvom vi er uenige i de kommende skattestigninger. Fordi bredt byrådssamarbejde er vigtigt for Hillerød. Jeg glæder mig over vigtige fremkridt i 2020 vedrørende udvikling af Favrholm Stadionkvarter, reform og økonomisk genopretning på specialområdet, udvidelse af dagtilbud med plads til flere børn, aktiv borgerinvolvering ifm. Generationernes Kvarter med digital involveringsplatform, samt at vi har vedtaget vores ambitiøse arkitekturpolitik. Endelig er vi kommet i gang med separatkloakering. Her glæder jeg mig over, at ingen husejere bliver tvunget til at separere. Dog har jeg stort håb om mange frivillige tilslutninger.

Hvad er du mindst stolt af? Det ærgrer mig, at et meget smalt byrådsflertal hæver skatten. Venstre ønskede andre løsninger end skattestigninger. Hillerøds borgere, som i forvejen betaler meget i skat, skal nu betale endnu mere. Det synes Venstres byrådsgruppe er forkert. Men Venstre arbejder fortsat konstruktivt for at samle byrådet i brede løsninger og beslutninger. For Hillerød har brug for et samarbejdende byråd. Det ærgrer mig, at Hillerød Forsyning blev gjort til politisk kampplads. Vi er ved at være igennem oprydningen, og det nye ledelseshold er snart på plads. Det har været en voldsom opgave. Det håber jeg bliver afsæt for enighed i byrådet om, at Hillerød Forsyning er spydspidsen og motoren for vores grønne ambitioner for kommunen. Det er i hvert tilfælde mit mål. Vi skal som kommune være C02 neutrale, og derfor skal vi i god tid foretage investeringer, der gør, at vi kan blive det. Og her er vores forsyningsselskab helt centralt.

Hvad bliver den vigtigste opgave for byrådet i 2021? Afgørende for Venstre er det, at udviklingen af vores kommune fortsætter, uden det går ud over servicen for os, der allerede bor her. Der skal være balance imellem at udvikle kommunen samtidig med, at det ikke gør det ringere at være borger eller virksomhed. Derfor skal vores veje og stier fortsat forbedres. Og der skal fortsat være fokus på kommunale kerneområder som børn, skoler og ældre. På ældreområdet håber jeg især, at vi kommer videre med planerne om et friplejecenter. Og så er det ekstremt vigtigt, at byrådet gør alt for at sikre, at borgere og virksomheder i Hillerød Kommune kommer godt igennem coronakrisen. Både med at sikre vaccinationer hurtigst muligt. Og også ved, at vi gør hvad vi kan politisk for at sikre lokale virksomheder og det lokale handels-, kultur-, erhvervs- og restaurationsliv. Venstre vil arbejde hårdt for, at kommunen gør alt, hvad den kan for at opnå det.