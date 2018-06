Klatreklub får penge til stor klatrehal

1. juli begynder klatrefirmaet Gubbies at indrette skolens 181 kvadratmeter store gymnastiksal 2 til et moderne klatrecenter med bouldervægge, hvor klatrere fra hele Nordsjælland kan øve sig i at klatre. Også skolens elever vil kunne bruge klatrehallen, og projektet udvikles i samarbejde med skolen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er en rigtig god historie, og jeg vil gerne rose Gadevang Klatring, der virkelig har arbejdet ambitiøst med det, og de har søgt fonde og søger fortsat. I skoletiden kan det bruges af Hillerødsholmskole, og derudover skal det være center for klatreinteresserede i regionen, sagde Hanne Kierkegaard (V), formand for Idræt og Sundhedsudvalget.

- Jeg har fulgt projektet, og de mennesker, som er involveret, er jo bare nogle superseje ildsjæle. At man som forening laver et samarbejde med en skole, som er så velfungerende at man får der realiseret, er fantastisk, og det er dejligt at vi kan hjælpe det på vej med relativt beskedne kommunale midler. Det bliver til borgere fra hele Nordsjælland, men også til de børn, der går på skolen, så der bliver adgang for rigtig mange aldersgrupper, siger hun.