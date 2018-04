Se billedserie På Grønnevang Skole var der også mulighed for at få lov til at dirigere med musikerne fra Copenhagen Phil. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Klassisk når det virkelig dur

Hillerød - 21. april 2018 kl. 09:59 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Magnus og Louise fra 3. klasse på Grønnevang Skole på Jespervej fik lov at dirigere de seks musikere fra Copenhagen Phil og gav bagefter udtryk for, at de nu havde fået lyst til at lære at spille på et instrument, og Magnus og Louise gå til guitar efter besøget.

Og på Marie Mørks Skoles hjemmeside blev der talt om en »fantastisk koncert for vores 3.-5. klasser. De fem messingblæsere og en trommeslager havde de ca 150 børn børn fuldkommen fanget. Børnene fik kæmpe ros for deres engagement og måde at være til koncert på,« lød det. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Men nu er det slut med vinterprogrammet med musik fra Copenhagen Phils messingblæsere og strygerensemble samt Musikberiget med bl.a. guitaristen Ole Gibskov. Sidstnævnte slutter hele forløbet af på mandag med optræden på børneinstitutionen Georgs Æske og Hillerød Hospital.

Musikberiget har tidligere i vinterhalvåret besøgt Lønhuset i Løngangsgade samt hospitalet - og et andet arrangement i samme serie fandt sted på gymnasiet. Copenhagens Phils strygere under ledelse af orkesterchef Uffe Savery, kendt fra SafriDuo, gav den hele armen overfor 200 elever med musik fra Vivaldi og Dvorak til Leonard Cohen og John Williams.

På Uffe Saverys spørgsmål om, hvor mange der havde klassisk musik liggende på deres playliste, rakte næste 50 procent hånden i vejret.

På samme vis var arrangementerne på skolerne ikke koncerter, men skete i en dialog mellem musikerne og eleverne, der blev udfordret med spørgsmål, med mulighed for at dirigere og andet i samme dur.

Mest hyppigt optrædende i programmet var således messingkvintetten - tilsat trommeslager - der gav hele otte koncerter fra januar og frem til marts.

- Vi spillede for omkring 1500 børn ved de otte skolekoncerter, og vi har fået utrolig flot feedback, fortæller Martin Reinhardt, der selv spiller med i Copenhagen Phil. Han har som bestyrelsesmedlem i Hillerød Musik & Teater (HMT) også været initiativtager til koncertrækken, som har været muliggjort af en pæn portion penge fra Grethe Christiansens Legatstiftelse. Og alle arrangementer er sket i et samarbejde medl HMT og Hillerød Kommune.

- Vi kunne selvfølgelig godt tænke os en fortsættelse af koncerterne, som vi musikere gør frivilligt og uden at få noget for det, og fordi vi synes, at det er sjovt og har et godt formål, nemlig at skabe interesse for musik hos børnene, som har været elever i 1.-4. klasse, fortæller Martin Reinhardt.

Han håber, at der stadig er lidt penge til overs i legat-kassen, som muliggjorde denne første sæson i musikserien, men ellers gælder det om at få aktiveret kommunen samt søge sponsorer.

Martin Reinhardt og kompagni er nu i gang med at lave en afrapportering af forløbet, og den munder sikert ud i en henvendelse til kommunen.

- Hvis man laver et regnestykke på det, så har det kostet 40-50 kr. pr. elev, og det er vel egentlig til at »arbejde« med, lyder oplægget fra Martin Reinhardt. Han håber, at koncerterne - måske i en serie med lidt færre - kan fortsætte i det kommende skoleår, og peger bl.a. på kommunens eventpulje som en mulig bidragyder.

Borgmester Kirsten Jensen (S) var selv tilstede ved en af koncerterne og udtrykte glæde ved oplevelsen - især på børnenes vegne.

- Det handler jo både om pædagogik og viden om musik, og det rækker lidt ud over hverdagen. Det har været rigtig godt for eleverne og skolerne, men for at komme i betragtning til netop eventpluljen kræves det, at der skal være tale om et større arrangement, understreger Kirsten Jensen.

Borgmesteren er dog meget positiv overfor koncerterne og fortæller, at hun allerede har alt med formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Rikke Macholm (S) om hvad der eventuelt kan gøres med henblik på et fortsat samarbejde.