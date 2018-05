Se billedserie På jazz-scenen i Hillerød bliver Kathrine Windfelds band med crooneren Mads Mathias et nyt bekendtskab.

Klar til ny stor kultursæson

Hillerød - 08. maj 2018 kl. 06:06 Af Niels Idskov

Programmet for den kommende sæson i Hillerød Musik & Teater ligner sig selv. Eller også er det igen en lille smule bedre end året før.

- Vi har i bestyrelsen svært ved at skjule vores begejstring for den kommende sæson. Rigtig meget er lykkedes at få til Hillerød, så hvorfor tage til København?, spørger formand Claus Levinsen.

Han fortæller videre, at billetsalget for sæsonen er begyndt på www.hillerodmusikogteater.dk, og at salget aktuelt ser godt ud på nuværende tidspunkt. Han tilføjer, at der er rigtig mange penge at spare ved at melde sig ind og får medlemsfordele. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Der var tydeligvis også begejstring at spore hos det fremmødte publikum, der havde trodset det gode forårsvejr. Støberihallen var fyldt med 150 musik- og teaterinteresserede gæster til offentliggørelsen af Hillerød Musik & Teaters kommende sæsonprogram.

Den kommende sæson byder på en klassisk serie, en jazzserie og så en teater- og operaserie. Jazzserien byder på mange danske, kvindelige kunstnere.

- Det er nyt, og det synes jeg er rigtigt spændende, siger Claus Levinsen.

Sophisticated Ladies er et af ensemblerne, som også gæstede Støberihallen ved sæsonreleasen. Caroline Henderson vender tilbage for tredje gang med en julekoncert. En nyt og meget talentfuldt navn på den hjemlige jazzscene er big band-arrangøren Kathrine Windfeld, der med sit band akkompagnerer jazzcrooneren Mads Mathias.

I teaterserien kan man som medlem frit selv plukke i tilbud om opera og teater. Der er mulighed for at slå en stor latter op ved Jacob Morilds Julekabaret, eller ved en ny version af den kendte »Svend, Knud og Valdemar«.

To gange vil kæmpe lastbiler line op foran FrederiksborgCentret og i løbet af 10 timer bliver idrætshallen omformet til en operascene med Den Jyske Opera og Copenhagen Phil. En sjældent opført opera, Kleopatra af den danske komponist August Enna, er den ene, og så er der den meget populære Bizets Carmen.

- Her rammer vi rigtig godt. Enna er kendt af feinschmeckerne, og hans opera kan blive et tilløbsstykke, der rammer publikum langvejs fra, og Carmen er omvendt en opera, som de fleste kender, vurderer Claus Levinsen.