Det er blandt andet de mange ekstra håndvaske på skoler og i institutioner, der har kostet kommunen dyrt. Foto: Allan Nørregaard

Klar til at kæmpe for corona-kompensation

Hillerød - 29. maj 2020 kl. 04:46 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

4,3 millioner kroner lyder kommunens ekstraregning for corona foreløbig på, og kommunen er langt fra færdig med at tælle udgifterne op. Lige nu forhandler Kommunernes Landsforening med regeringen om, hvordan kommunerne kan blive kompenseret for deres ekstraudgifter under coronakrisen, og onsdag aften på byrådsmødet luftede flere politikere deres bekymring over, om Hillerød får dækket kommunens coronaudgifter.

- Det, der kan få rigtig mange i byrådet til at skælve i øjeblikket, er denne her usikkerhed om, hvordan vi bliver kompenseret fra staten. En ting er, hvad der bliver sagt på et pressemøde, hvor regeringens medlemmer deltager. En anden ting er, hvordan det kommer til at se ud i virkeligheden, når det bliver udmøntet på tværs af kommunerne, og vi i Hillerød skal have vores del af kompensationen, sagde Klaus Markussen (V) og fortsatte:

- Vi har en interesse, som vi håber, resten af byrådet deler, i, at vi virkelig får sendt nogle signaler om, at de ord, der blev sagt i starten af nedlukningen af Danmark om kompensation, bliver til virkelighed, og at vi også hjælper hinanden med at holde regeringen oppe på de løfter.

Det udsagn bakkede Nikolaj Frederiksen (K) op om.

- Vi er også en smule skeptiske med hensyn til den lovning, vi har fået, og vi er stærkt bekymrede for, om det kommer til at gå ud over vores kommunale budget, sagde han, mens Christina Thorholm (R) supplerede:

- Der var ret stor tydelighed fra regeringens side, da vi startede, om, at kommunerne skulle kompenseres for de udgifter, de har haft. Men når jeg hører den dialog, der nu pågår, er der forskel på hvilke udgifter, man mener, der skal kompenseres for, og om kommunerne skal kompenseres over et og ikke ud fra, hvad den enkelte kommune har haft af udgifter. Men det bliver ikke en solo-kamp. Vi skal i samarbejde med andre kommuner sikre, at der skabes et massivt pres på regeringen for, at vi bliver kompenseret for de udgifter, vi har haft. Ellers kommer vi til at stå tilbage med en regning, som vil gå ud over vores serviceudgifter, sagde hun.

Det er ekstra rengøring, indkøb af værnemidler, opsætning af håndvaske i skoler og institutioner, ansættelse af en række pædagogmedhjælpere og sågar ekstra bemanding på Hillerød Krematorium, der foreløbig har kostet Hillerød Kommune flere penge. Og udgifterne vil fortsat blive fulgt tæt op og gjort op løbende, forsikrede borgmester Kirsten Jensen (S). Derudover har Hillerød Kommune også sendt et brev til Kommunernes Landsforening om, hvad Hillerød Kommune har gjort under coronakrisen.

- Vi har blandt andet skrevet om den effekt, der kan være af, at vi havde mulighed for i høj grad at åbne dagtilbud og skoler, fordi vi har pladsen omkring os, mens andre kommuner måske ikke har haft samme mulighed. Vi prioriterede at åbne dels af hensyn til børnene og de unge, men også af hensyn til deres forældres mulighed for at passe deres arbejde. Vi så det også som vores pligt at understøtte aktiviteten i samfundet, sagde Kirsten Jensen.

Af kommunens brev til Kommunernes Landsforening står det klart, at Hillerød ikke vil straffes for at åbne skoler og dagtilbud tidligt.

»Vi gør opmærksom på, at kommunerne har haft forskellige muligheder for sundhedsmæssigt forsvarlig opretholdelse af deres drift, og at der skal være opmærksomhed på, at f.eks. kommuner, der har kunnet åbne dagtilbud i vidt omfang, ikke kommer til at stå ringere økonomisk end kommuner, der ikke har haft denne mulighed måske på grund af mangel på plads eller mangel på mulighed for at rekruttere ekstra personale med henblik på at sikre den videst mulige nødpasning og nødundervisning,« skriver kommunen således i brevet.

Forhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening og regeringen forventes afsluttet inden for de nærmeste dage.