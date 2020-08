Naboerne klager fortsat over støv- og støjgener fra Nordisk Perlite, selvom Miljø- og Fødevareklagenævnet tidligere i år har givet kommunen medhold i, at virksomheden skal forhindre støvflugt. Foto: Allan Nørregaard

Klager over støj og støv fra fabrik vælter fortsat ind

Siden starten af marts har Hillerød Kommune modtaget 40 klager over støj fra Nordisk Perlite og 22 klager over støvgener fra naboer til virksomheden. Det sker, selvom Miljø- og Fødevareklagenævnet i begyndelsen af året gav Hillerød Kommune medhold i, at det var i orden at give Nordisk Perlite 10 påbud, som skulle forhindre støvflugt fra virksomheden. Påbuddene betyder, at døre og porte skal holdes lukket, når der leveres perlite, at råperliten skal overdækkes, at der skal bruges afsug ved levering, og at lastbilerne skal fejes, inden de kører fra stedet igen. Men afgørelsen, der kom efter næsten to års ventetid, har tilsyneladende ikke haft den store effekt, for klagerne fra naboerne i området fortsætter.

