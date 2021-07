Se billedserie Skolens ?fingre?, der huser faglokaler, er ramt af skimmelsvamp og PCB. Klasselokalerne ligger for sig selv i andre bygninger, der er sluppet for problemerne. Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Klager over hovedpine ledte til afsløring af skimmel på skole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klager over hovedpine ledte til afsløring af skimmel på skole

Hillerød - 01. juli 2021 kl. 09:15 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Der er stille på Grønnevang Skole afdeling Jespervej. De fleste børn er hjemme på ferie, parkeringspladsen er så godt som tom, og det samme er den lange gang, der strækker sig fra den ene ende af skolens hovedbygning til den anden. Efter en længere periode med sommer og sol, er regnen faldet over Hillerød, og der er fugtigt i luften. Netop fugten har gennem årene været en medvirkende faktor til de problemer, skolen i dag er ramt af, og selvom gangene er øde og klasselokalerne tomme, er der masser af liv på skolen. Bare ikke den slags liv, man gerne vil have.

Efter klager over hovedpine blandt skolens personale igangsatte Hillerød Kommune for knap et år siden en række undersøgelser, der viste, at der var skimmelsvamp i hovedparten af skolebygningerne, og dermed er der endnu en ting at tilføje til listen over ubudne gæster på skolen. Skolen er nemlig også plaget af høje niveauer af miljøgiften PCB, og på trods af tidligere renoveringer, der skulle komme PCB-problemet til livs, er PCB'en der endnu.

Lugt trods udluftning Skolens afdeling på Jespervej består af en hovedbygning, der huser administration, kontorer, gymnastiksale, SFO og enkelte klasseværelser. Derudover er der fem 'fingre', der er koblet til hovedbygningen, hvori der blandt andet ligger forskellige faglokaler, og fire mindre bygninger, der huser de resterende klasseværelser. Kun de fire bygninger er fri for skimmel og PCB.

Skolen bliver på trods af skimmel og PCB stadig benyttet. I hovedbygningen sikrer hyppigere rengøring og mere udluftning, at personale og elever trygt kan færdes der, og for en sikkerheds skyld og for at øge trygheden for personale og forældre, er de klasser, der blev undervist i hovedbygningen, flyttet ud blandt de andre klasser i de fire huse.

På trods af den ekstra udluftning og rengøring føles luften i skolens store gymnastiksal tæt og fugtig, og hvor gymnastiksale normalt kan lugte en smule af sved, er lugten nu jordslået og klam.

Værst ramt er dog skolens musiklokale, teatersal og et lokale i SFO'en, hvor koncentrationerne af er så høje, at lokalerne ikke kan benyttes.

Mens den ekstra udluftning og rengøring sikrer skolens fortsatte drift, og de klasser, der blev undervist i hovedbygningen, er flyttet ud, er der behov for en løsning på både PCB- og skimmelproblemerne.

Ejendomschef i Hillerød Kommune, Karen Dilling, udtalte i august 2020 til Frederiksborg Amts Avis, at man ikke kan blive ved sådan, og det er da heller ikke planen.

Dyre løsninger Kommunens Børn, Familie og Ungeudvalg har indstillet fem forskellige anlægsønsker, der på forskellig vis løser problemerne. Til efteråret skal kommunens politikere tage stilling til, hvilken af de fem løsninger, der skal bruges penge på.

Uanset hvilken løsning, det ender med at blive, kommer det til at koste mange penge. Den billigste løsning vil koste cirka 66 millioner kroner, mens den dyreste kommer med et prisskilt på cirka 232 millioner. I september 2020 kunne avisen fortælle, at kommunen regnede med, at omkostningerne ville ligge i omegnen af 50 millioner kroner, så selv det billigste af de fem forslag bliver markant dyrere end først antaget.

Alle forslagene indebærer en totalsanering af de ramte bygninger, men den billigste fjerner ikke årsagen til de skimmelproblemer, der har givet skolens personale ondt i hovedet.

I august sidste år, fortalte ejendomschefen om årsagen til problemerne, at » en del af svaret ligger i manglende vedligehold af bygningerne, og vand, der kommer ind«, og der er i den billigste løsning ikke afsat midler til at renovere taget. Derfor vil det stadig være muligt for vandet at trænge ind og skabe grobund for mere skimmel.

Den dyreste løsning går ud på at hive hele hovedbygningen ned og opføre en ny skolebygning på 4400 kvadratmeter.

Skoleleder Anja Athar ønsker ikke at fortælle, hvilken løsning, hun helst ser kommunens politikere afsætte penge til på budgettet.

- Jeg ønsker de bedst mulige, opdaterede faglige faciliteter, så længe det er proportionalt med kommunens økonomi, siger hun.