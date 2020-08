Klager over høj musik: Unge festede på skole

Natten til søndag blev roen forstyrret så meget i Skævinge af høj musik fra Kornmarksskolen, at politiet blev kontaktet. Da en patrulje kom frem til skolen, mødte de fire unge, som stod bag den høje musik. Patruljen kunne også konstateres, at der var knust en rude, men kunne ikke klarlægge, hvem gerningsmanden var. De fire unge blev sigtet for overtrædelse af Ordensbekendtgørelsen, og deres forældre blev kontaktet og bedt om at hente deres børn.