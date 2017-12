Foto: Lars Skov

Klagenævn skal afgøre grussag

Hillerød - 12. december 2017 kl. 09:29 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Kommune og Tulstrup Sten & Grus har hver sin opfattelse af, hvad der tilladt i Tulstrup Sten & Grus på Møllehøjvej 4 ved Hillerød - og nu er det op til Planklagenævnet at fastslå, hvem der har ret. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Frem til 2014 mente både virksomheden og Hillerød Kommune, at TSG havde tilladelse til at importere råstoffer og sælge dem videre fra ejendommen, eftersom virksomheden havde tilladelse til indvinding af råstoffer. Det oplyser Sektionsleder Lone Henriksen fra By og Miljø i Hillerød Kommune

I 2014 overgik råstofmyndigheden til regionen, som kunne konstatere, at sådan var det ikke. Umiddelbart har man efter Råstofloven kun tilladelse til at sælge det, man graver op på stedet.

Derfor bad Hillerød Kommune TSG om at lovliggøre forholdene.

TSG ansøgte derefter om en landzonetilladelse, som ville tillade virksomheden at importere råstoffer til videresalg, blandt andet granit, grus, sand, sten og muld.

Hillerød Kommune gav afslag i marts 2015. TSG klagede til Natur-og miljøklagenævnet, som afgjorde, at Hillerød Kommune skulle behandle ansøgningen igen, og være mere specifik på, hvilke råstoffer, TSG må sælge. Det gjorde kommunen i et nyt afslag på TSG's ønske om at sælge importerede materialer. Et afslag, som TSG klagede over til Planklagenævnet i april 2017. Nu venter sagen på at blive afgjort.

Lone Henriksen oplyser til Frederiksborg Amts Avis, at der i Råstofloven gives mulighed for at tilføre råstoffer til en grusgrav, hvis det kan forbedre kvaliteten af det, man graver op.

- Det kan være svært at definere det - så vi har valgt i afgørelsen at sige præcis, hvad det er, de ikke må tilføre. Nu afventer vi afgørelsen for at blive klogere på, om det er Hillerød Kommune, der har truffet en afgørelse, der kan holde, eller om virksomheden har ret i, at det er noget af det, man gerne må, når man driver en råstofgrav, siger hun.

