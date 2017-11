Kladovo får ingen minibus fra Hillerød

Hillerød: Hillerød Kommune opgiver at sende Store Dyrehave Skoles gamle minibus til Kladovo. Det var ellers planen at forære minibussen til venskabsbyen i Serbien, fordi den var blevet så slidt, at skolen i Hillerød skulle have en ny.

Selv om bussen var i dårlig stand og det ikke kunne betale sig at reparerere den, kunne den bruges i Kladovo, mente Tue Tortzen (Fælleslisten), formand for teknik- og miljøudvalget. Eleverne på den lokale tekniske skole kunne fikse den, og så kunne bussen bruges til at give de serbiske børn og unge mulighed for at blive kørt til og fra forskellige fritidsaktiviteter.