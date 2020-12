Kirsten åbner alternativt julemarked

"Jeg synes, det er et godt projekt. Det er startet som et tilbud for resourcesvage børn i Nuuk, men alle børn i Nuuk kan lide at komme der, så man har ikke et "kryds" på ryggen, fordi man kommer på Mælkebøtten'. Børnene kan få mad, lektiehjælp, lege sammen og har det hyggeligt med hinanden. Der er tilknyttet et gadekøkken, hvor der hver dag spiser cirka 50 børn. Der er et fantastisk professionelt personale, pædagoger og psykologer, der tager sig kærligt af alle børnene. Jeg har besøgt stedet flere gange og føler, der er en meget dejlig stemning," siger hun.