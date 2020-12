Kirsten Jensen (S): - Jeg er stolt af alle i den kommunale organisation

Vi står på tærsklen til et nyt år og har derfor bedt byrådets partier gøre status over året, der er ved at være gået, og kigge ind i det nye, der venter lige rundt om hjørnet

Hvad er du mest stolt af fra året, der gik?

Vi kan alle være stolte af, at vi kom så fint igennem corona-foråret. Jeg er stolt af alle i den kommunale organisation, der arbejdede dygtigt for at få det hele til at køre sikkert. Vores dagtilbud og skoler blev holdt åbne med ekstra håndvaske, masser af sprit og høj moral. Vi holdt hånden under erhvervslivet ved at fremrykke investeringer og betaling af regninger. Handlen bakkede op, så vi trygt kunne blive ved med at handle lokalt.

Folk bakkede op om vores restauranter, frisører og så videre. Alle gjorde deres for, at vi sammen holdt fleste muligt sunde og raske. Det var rørende at se. Det vil jeg sige tak for. Alting handlede dog ikke om corona i 2020. Vi vedtog et budget for 2021 med fokus på velfærd for børn og sårbare mennesker, en arkitekturpolitik og en klimastrategi. Vi kom også i gang med mere bynatur. Godt for planter, dyr og mennesker.