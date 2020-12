Kirketjener takker af efter 31 år

Lisbeth Tornvig-Christensen forlader sit job i Grønnevang Kirke for at gå på efterløn

Til januar forlader hun sit job for at gå på efterløn, og det markeres ved en reception søndag den 10. januar efter gudstjenesten.

Mange er i årenes løb blevet mødt af hende i kirkedøren med et smil og et stort knus. Derfor er der nok en del, der i den anledning gerne vil sige hende tak for lang og tro tjeneste. Der vil til receptionen være en let servering og mulighed for at bringe en hilsen.