Kirkerne knokler for julegudstjenester til alle

Der er tænkt i kreative løsninger for at gøre plads til så mange kirkegængere som muligt til jul

Hillerød - 20. november 2020 kl. 06:00 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Med julen hører et væld af traditioner, og for mange er en af de helt store af dem at gå i kirke til en af årets julegudstjenester, inden der ellers skal gøres kål på stegen, og mandlen skal findes.

Men i år bliver julegudstjenesten for de fleste nok lidt anderledes, end den plejer.

For hvor kirkerne hidtil har kunnet byde hver en gæst velkommen, stiller coronarestriktionerne nu krav til større afstand mellem gæsterne - og det har fået kirkerne til at tænke i nye alternativer, så ingen skal gå glip af gudstjenesten.

"Julegudstjenesten er noget helt særligt for rigtig mange mennesker, og derfor skal vi selvfølgelig gøre, hvad vi kan, for at alle kan være med. For nogle er det en ligeså stor tradition som julemiddagen - bare uden and eller flæskesteg," fortæller Ole Cæsar Jensen, der er kirkebogsførende sognepræst i Hillerød Kirke.

Online Her trækker man på erfaringer fra forårets nedlukning, hvor kirken slet ikke var åben. I stedet for at invitere folk hen i kirken, streamede man i stedet gudstjenesten, så folk kunne sidde hjemme og samtidig være til gudstjeneste.

"Vi er stadig i idéfasen, men jeg er sikker på, at det vi løser udfordringen. Vi kommer nok til at streame gudstjenesterne, og måske indfører vi også krav om reservation, så ingen går forgæves, men vi ved det altså ikke helt endnu," fortæller han.

Reservationer Også i Frederiksborg Slotskirke er coronarestriktionerne en udfordring man tager i stiv arm. Her har man fordoblet antallet af gudstjenester den 24. december, så der i stedet for at være tre gudstjenester i stedet er seks.

"Vi har sørget for, at der er endnu flere gudstjenester, så vi har plads til flere. Samtidig er vi i gang med at finde et reservationssystem, som man skal bokke en plads igennem," fortæller Anne-Marie Hartoft, der er kirke- og kulturmedarbejder i kirken.

Med dobbelt så mange gudstjenester som normalt, må kirken sætte varigheden ned. Hvor gudstjenesterne sædvanligvis varer omkring en time, vil juleaftensgudstjenesterne kun vare 30 minutter, og det går blandt andet udover en salme og en læsning.

"Vi har været nødt til at skære lidt i længden, så vi kan få plads til alle seks gudstjenester, men så kan vi i stedet tage imod endnu flere mennesker den dag," siger hun og pointerer, at det har været vigtigt for kirken at så mange som muligt kan komme med til gudstjenesterne.

"Det er en stor tradition for mange at gå i kirke juleaften, og når folk så gerne vil i kirke, så skal de da også endelig have lov til det. Det betyder meget for mange".

I forsamlingshuset Coronarestriktionerne kommer også til at sætte sit aftryk på Alsønderup og Tjæreby Kirker, hvor Anja Worsøe Reiff er præst. Her vil der nemlig slet ikke være nogen gudstjeneste i Alsønderup Kirke - i stedet vil gudstjenesten blive afholdt i forsamlingshuset Kulsviergården.

"Med hjælp fra lokale kræfter har det været muligt at arrangere det sådan, at juleaftensgudstjenesten bliver afholdt på Kulsviergården. Der kan vi være en del flere, men der vil stadig være tilmelding," siger hun.

30 ad gangen Når det kommer til gudstjenesterne i Tjæreby Kirke, så ligner den lidt mere den traditionelle, som folk kender. Her er gudstjenesten i fuld længde og så foregår den i kirken.

Til gengæld må der kun være 30 i kirken ad gangen, og derfor vil der være to gudstjenester, der begge kræver tilmelding.

"Vi har gjort, hvad vi kan for, at det bliver så almindeligt og traditionelt som muligt. Der er virkelig en træng til at komme ud og synge, og derfor vil vi gå langt for, at så mange som muligt kan deltage i en af juleaftensgudstjenesterne. Vi trænger til noget normalt," afslutter hun.

